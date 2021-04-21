Кабинет министров продлил действие карантина на Украине до 30 июня 2021 года, передает УНИАН со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина. Этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности по противодействию пандемии", - сказал он.

Кабмин призвал граждан оставаться дома, потому что массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости, пишет "Украинская правда".

17 февраля Кабинет министров продлил действие карантина на Украине до 30 апреля, установив его адаптивную модель с четырьмя уровнями эпидемической опасности распространения COVID-19.

Согласно принятому решению, предусматривается продление для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 30 апреля и установление в целом в стране или на территории регионов "зеленого", "желтого", "оранжевого" или "красного" уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

За последние сутки на Украине заразились коронавирусом 12 162 человека, умерли от COVID-19 429 человек. Всего в стране зафиксировано 1 974 118 случаев заражения. Скончались от коронавируса 40 796 человек.