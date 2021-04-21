"Международная кризисная группа": вторжение России на Украину маловероятно, причина стягивания войск иная

Минобороны России / Youtube.com

Аналитики "Международной кризисной группы" (ICG) считают, что полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. "Численность и расположение войск, хоть и вызывают беспокойство, не соответствуют шаблону вторжения", - говорится в материалах ICG.

Однако, по мнению аналитиков, такое наращивание может стать основой для противостояния, при котором Украина должна будет выбирать между "сдержанностью перед лицом регулярных провокаций и действиями в ответ, которые Москва может использовать как оправдание для дальнейшей эскалации".

В то же время эксперты считают, что хотя Россия подает скопление войск как тренировки, развертывание Москвой десантников в подконтрольном ей Крыму и создание базового лагеря в Воронеже, что за пять часов дороги от восточной границы Украины - это не простые кадровые перестановки, пишет УНИАН.

Эксперты видят в действиях Кремля попытки запугать Украину наращиванием военной мощи на границе и риторикой о защите якобы "российских граждан". Целью такого поведения может быть желание заставить Киев пойти на уступки по территориям на востоке Украины и не противодействовать гибридным силам на уже занятой части Донбасса.

"Хотя новый форпост в Воронеже выглядит временным, с потеплением войска могут оставаться там по крайней мере до российско-белорусских учений, запланированных на сентябрь. Кремль может надеяться, что ответы Запада на развертывание вновь продемонстрируют: несмотря на всю риторику, ни одно западное государство не придет на помощь Украине, если ей будет угрожать эскалация военной угрозы", - отмечается в материалах "Международной кризисной группы".

Кроме того, аналитики предполагают, что Россия таким образом пытается шантажировать не Украину, а Запад, и пристально смотрит на то, как страны реагируют на ее действия вблизи украинской границы. Однако единого ответа, зачем Россия накапливает войска, у экспертов, ведь она посылает "смешанные сигналы".