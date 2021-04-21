Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в "беспорядках" во время акций протеста против его приезда в Сюникскую область республики

Primeminister.am

Primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил правоохранительным органам привлечь к ответственности виновных в "беспорядках" во время акций протеста против его приезда в Сюникскую область республики.

"Произошло очевидное нарушение закона. Ожидаю, что правоохранительные органы четко и жестко отреагируют, поскольку нельзя позволять, чтобы в Армении была атмосфера безнаказанности", - сказал Никол Пашинян на совещании в областной администрации в городе Капан в среду. Его слова приводит "Интерфакс".

Он обратился к присутствующим на совещании директору Службы национальной безопасности Армении Армену Абазяну и начальнику полиции республики Ваге Казаряну. "Ожидаю, что вопрос будет решен жесткими методами и виновные будут привлечены к ответственности и общественность будет об этом проинформирована", - заявил Пашинян.

Представитель Следственного комитета Армении доложил премьер-министру, что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, сопровождающееся применением насилия к личности или с угрозой его применения и совершенное с исключительным цинизмом".

Ранее в среду жители городов Мегри и Каджаран Сюникской области вышли на уличные акции против приезда Пашиняна. Между жителями города Мегри и охраной премьер-министра произошла драка. Протестующие кричали: "Никол - предатель" и "Никол - турок".

Никола Пашиняна, который пытался прогуляться по городу, чтобы встретиться с его жителями, сопровождали более сотни человек, выкрикивая в его адрес оскорбления. Премьер-министр Армении сел в машину и покинул город.

Из-за акций протеста Пашинян не смог посетить город Каджаран и вернулся в Капан. Там местные жители перекрыли ведущую к городскому кладбищу автодорогу, чтобы он не смог посетить могилы погибших в карабахской войне.

После боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года карабахские населенные пункты Кубатлу и Зангелан перешли под контроль Азербайджана. В результате этого образовалась граница Сюникской области с Азербайджаном, а связывающий армянские город Горис с городом Капан (Сюникская область) 21-километровый участок дороги местами выходит за пределы территории Армении.

С российской стороной достигнута договоренность о размещении российских пограничных сил на участке автодороги Горис - Капан.