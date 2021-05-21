Ученые из американского Института Скриппса (Scripps Research) вместе с коллегами из Германии и Нидерландов выяснили, как работают мутации коронавируса, позволяющие ему избегать иммунного ответа

Scripps Research

Ученые из американского Института Скриппса (Scripps Research) вместе с коллегами из Германии и Нидерландов выяснили, как работают мутации коронавируса, позволяющие ему избегать иммунного ответа. Как сообщается на сайте пресс-службы Scripps Research. Статья об этом вышла в журнале Science.

"Ученые использовали техники структурной биологии, чтобы показать <...> как важные классы нейтрализующих антител связываются с оригинальным пандемическим штаммом SARS-CoV-2 и как процесс нарушается мутациями в новых вариантах, впервые обнаруженных в Бразилии, Великобритании, Южной Африке и Индии", - говорится в пресс-релизе. Ожидается, что их наработки будут полезны при создании новых вакцин или методов лечения коронавируса.

Исследование показало, что некоторые из этих мутаций сгруппированы в одном месте на спайковом белке вируса, тогда как другие участки этого домена, отвечающего за связывание вируса с клеткой-хозяином, остаются незатронутыми. Таким образом, при разработке вакцин следующего поколения и терапии антителами необходимо обратить внимание на другие уязвимые участки вируса, которые, как правило, не подвержены мутациям.

Как показали исследования, антитела, полученные в результате естественной инфекции к исходному штамму или с помощью вакцинации, менее эффективны в нейтрализации "вызывающих озабоченность вариантов SARS-CoV-2", в том числе британского, южноафриканского, бразильского и индийского. По данным ученых, при наличии мутаций многие из антител теряют способность эффективно связывать и нейтрализовать вирус. Это означает, что в дальнейшем имеющиеся вакцины необходимо будет обновить, однако большинство уязвимых участков вируса так или иначе остаются стабильными.

Ранее работникам университетов Швейцарии и Университета Корка (Ирландия) удалось увидеть, как геном коронавируса взаимодействует с зараженной клеткой и как химические вещества ингибируют механизм в инфицированных клетках, уменьшая размножение вирусов. Было установлено, что несколько химических соединений могут подавлять вирусное размножение в других коронавирусах в 1-10 тыс. раз. Подчеркивается, что эти соединения пока недостаточно эффективны для использования в качестве лекарств, но в перспективе препарат, нацеленный на подавление фреймшифтинга, также может быть полезен для лечения инфекций, вызванных и другими вирусами.