На западном побережье австралийского штата Тасмания, расположенном на одноименном острове в 240 км к югу от материка, на мели оказались около 270 дельфинов-гринд.

По меньшей мере 25 из них уже погибли, сообщает The Sydney Morning Herald.

Гринды, входящие в семейство дельфиновых, достигают 8,5 метров в длину и могут весить до трех тонн. Гринды - социальные животные, живущие в стаях.

Ученые считают, что гринды могли оказаться на мели из-за сбоя их навигационных органов или из-за того, что что-то могло их напугать. По словам морского биолога Ванессы Пиротта, морские млекопитающие, никогда не ощущавшие в воде своего реального веса, могут погибнуть на песке от перегрева или от давления, оказываемого на внутренние органы собственной массой их тел.

Спасать дельфинов отправились полицейские и сотрудники природоохранных служб. Представитель регионального экологического управления Ник Дека сообщил, что они попытаются вывести млекопитающих на глубину во время ближайшего прилива.

Случаи, когда морские млекопитающие стаями заплывают на мелководье и там погибают, происходят регулярно. В марте 2018 года в Западной Австралии на на побережье залива Хэмелин выбросились более 150 гринд, не менее 130 из них погибли.

In Australia, a rescue team of marine conservation experts has been deployed to Macquarie Harbour to help what are believed to be pilot whales.https://t.co/BkGu1O1MTm— dpa news agency (@dpa_intl) September 21, 2020

'A sad sight': More than 200 whales stranded on sandbar off Tasmanian beach https://t.co/En7r6AfEcr— Dawn carmichael (@dcarmichael66) September 21, 2020