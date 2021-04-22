WSJ: Джо Байден собирается признать геноцидом убийства армян в Османской империи

The White House / Flickr.com Как отмечается, Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году

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Президент США Джо Байден планирует официально признать геноцид армян в Османской империи, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как отмечается, Байден назовет геноцидом депортацию, голод и массовые убийства армян турками-османами, начавшиеся в 1915 году. Это заявление будет сделано в ходе ежегодного выступления, приуроченного ко дню памяти в субботу, 24 апреля. Чиновники добавили, что никаких окончательных решений не было принято и Байден может ограничиться символическим заявлением, не называя убийства геноцидом, как это делали другие президенты.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил телеканалу Haberturk, что возможное заявление Байдена о геноциде только навредит отношениям двух стран. В посольстве Турции в Вашингтоне ситуацию не прокомментировали.

В конце XIX - начале XX века в Османской империи велись гонения на армян, которые достигли пика в 1915 году, во время Первой мировой войны. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Армения называет эти события геноцидом. День памяти жертв геноцида армян отмечается 24 апреля: в этот день в Стамбуле 100 лет назад были задержаны и убиты более 800 представителей местной интеллигенции армянского происхождения.

Факт геноцида армянского народа в османской Турции признан многими государствами, Европейским парламентом и Всемирным советом церквей. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург.

Турция не приемлет использование термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара объявила об открытии османских архивов и пригласила историков изучить их "для выработки объективного подхода" к событиям 100-летней давности.

При этом турецкие власти строго придерживаются крайней точки зрения, безоговорочно отрицающей геноцид. Так, в 2015 году Турция отозвала своего посла в Вене, после того как парламент Австрии принял декларацию, осуждающую геноцид армян в Османской империи. До этого Турция отозвала посла из Ватикана после того, как Папа Римский Франциск употребил слово "геноцид", говоря о массовых убийствах армян.

В 2016 году Турция отозвала своего посла в Берлине в знак протеста против того, что нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) "подавляющим большинством" признала геноцид армян. В Анкаре это решение назвали "исторической ошибкой".

Государственная дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении", а Сенат США единогласно принял соответствующую резолюцию в декабре 2019 года.

В то же время некоторые страны отказываются признавать геноцид армян, опасаясь ухудшения отношений с Анкарой. Так, кнессет Израиля 14 февраля 2018 года отклонил законопроект о признании геноцида армян. Заместитель министра иностранных дел страны Ципи Хотовели заявила, что в Ереван была направлена парламентская делегация на 100-летие геноцида в 2015 году, но страна не будет занимать официальную позицию по этому вопросу из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании упомянутых протоколов.