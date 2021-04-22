В отношениях России и Белоруссии остаются несогласованными две-три важных двусторонних экономических программы, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Слова Лукашенко приводит "Интерфакс".

"Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Вы помните - с (дорожных. - Прим. "Интерфакса") карт начинали. Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2-3 очень серьезные программы экономического характера", - сказал Лукашенко на встрече, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

Он уточнил, что среди нерешенных вопросов находится налогообложение. "Известная программа, по которой мы, в общем-то, в Минске приняли решение. Так что я с вами согласен, мы потихонечку двигаемся", - отметил Лукашенко.

Президент также назвал вопросы "на злобу дня", которые требуют решения. "В том числе, и безопасность, в том числе, и оборона в нашем Союзном государстве. Хотя в общем-то пока справляемся и справимся... И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно", - заявил Лукашенко.

На встрече президентов речь также зашла об Украине. Александр Лукашенко высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому надо научиться вести себя дипломатично.

"Разговаривать можно и в Донбассе, пусть встречается с ними (руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. - Прим. "Интерфакса") ... Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться дипломатично себя вести кроме всего прочего", - сказал белорусский президент, комментируя предложение Зеленского встретиться с российским лидером в Донбассе.

Лукашенко также прокомментировал предложение главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Белоруссии. "Что касается трехсторонней контактной группы, которая работала в Беларуси... Владимир Владимирович, Порошенко - все, кто присутствовал тогда, обратились ко мне - надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится - пожалуйста, можно выбрать любую другую страну. Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал. Если Владимир Владимирович, Зеленский и другие вовлеченные в этот вопрос будут согласны, то, конечно, группа будет работать в другом месте, - сказал Лукашенко. - Но вообще у нас говорят так: баба с возу - коню легче. Ради бога. Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений".

Лукашенко согласился с Путиным, что украинские политики хотят уклониться от обсуждения проблем Донбасса и "похоронить" минские соглашения.

Ранее Путин на встрече с Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двухсторонних отношений. Путин также посоветовал украинскому коллеге обсуждать проблемы Донбасса в первую очередь с руководством ЛНР и ДНР. Так российский президент прокомментировал предложение Зеленского встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".