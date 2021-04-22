Палата представителей Конгресса в четверг одобрила законопроект о наделении округа Колумбия, в который входит столица США город Вашингтон, статусом штата, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты американского законодательного органа. Статус штата позволит округу быть представленным в Конгрессе двумя сенаторами и одним конгрессменом.

В поддержку инициативы высказались 216 конгрессменов, 208 проголосовали против. В случае принятия законопроекта Сенатом и его утверждения президентом американская столица станет 51-м штатом США, который будет носить название Вашингтон, Содружество имени Дугласа (Washington, Douglas Commonwealth) - в честь борца за права темнокожих и лидера движения за отмену рабства Фредерика Дугласа (1818-1895).

Теперь законопроект должен быть одобрен Сенатом, только после этого документ может быть направлен на подпись президенту страны.

Как отмечала ранее газета The Hill, одобрение законопроекта нижней палатой, где большинство за демократами, было ожидаемым, однако в Сенате места между республиканцами и демократами разделены поровну.

Конгресс США уже не в первый раз рассматривает инициативу о наделение столичного округа статусом штата. Так, летом прошлого года Палата представителей уже принимала схожий законопроект, однако Сенат его так и не утвердил.

Большинство жителей американской столицы на выборах обычно голосуют за кандидатов от демократов, на фоне чего идея наделения Вашингтона статусом штата подвергается критике со стороны республиканцев.

Дискуссии о наделении столицы статусом штата возобновились после прошедших в стране в прошлом году протестов и демонстраций, вызванных гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, и связанных с этим споров о задействовании сил правопорядка для успокоения ситуации. В частности, нынешний статус позволяет президенту при чрезвычайных ситуациях брать под контроль столичную полицию..