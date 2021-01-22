В Минске на площади Независимости госпитализирован человек после попытки самосожжения

Радыё Свабода / youtube.com

В центре белорусской столицы, на площади Независимости перед Домом правительства, один человек получил обширные ожоги. Предположительно, он совершил попытку самосожжения.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова уточнила, что пострадавшего забрала скорая помощь. "Пока информации нет, что кто-то погиб", - отметила она.

В Минздраве Белоруссии отметили, что пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания. Он получил ожоги больше половины кожного покрова. "При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов. Транспортировали пострадавшего в республиканский ожоговый центр", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.