Фото: Армия обороны Арцаха / Facebook.com Власти Франции одобрили и начинают реализовывать программу оказания широкой помощи армянам, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в воскресенье официальный представитель французского МИД

Фото: Армия обороны Арцаха / Facebook.com

Власти Франции одобрили и начинают реализовывать программу оказания широкой помощи армянам, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил в воскресенье официальный представитель французского МИД, передает ТАСС.

"По указанию президента Франции Эмманюэля Макрона и министра по делам Европы и иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана Франция начинает осуществлять структурированные усилия, направленные на оказание помощи армянскому населению, пострадавшему от конфликта в Нагорном Карабахе. В рамках этой системы помощи - координация которой будет проводиться специальным комитетом, а также кризисным центром МИД, - будут мобилизованы государственные структуры, ассоциации солидарности с Арменией, гуманитарные ассоциации, входящие в организацию Coordination Sud", - сообщает французское дипломатическое ведомство. Согласно его сведениям, помощь будет оказываться в трех сферах.

В том, что касается первой из них, ведомство указывает, что "после начальной срочной помощи, оказанной в последние недели и состоящей из отправки в Армению групп хирургов и медицинско-хирургического оборудования, теперь будет организован целый ряд авиарейсов". Первый из таких самолетов, арендованный МИД Франции, "уже прибыл в Ереван в середине дня воскресенья". Он доставил в рамках помощи от французских властей медицинские материалы срочной медицинской помощи, в частности полевой подвижный госпиталь на 500 человек, а также одеяла и предметы гигиены, предназначенные для раздачи пострадавшим от конфликта.

Рейс второго самолета назначен на 27 ноября. Его грузы "станут дополнением к ранее оказанной государственной помощи". Это также будут грузы от ассоциаций солидарности с Арменией, в частности от Фонда Азнавура и Фонда армянской помощи. В эту же поставку входят грузы от организаций гуманитарной помощи и фондов различных фирм.

Второй сферой станет усиление госпитального сотрудничества между двумя странами, которое будет развернуто после уже прошедшего направления в Армению в период с октября нескольких медицинских групп. Это сотрудничество получит финансовую поддержку французского МИД. "Уже мобилизованы в этом направлении усилия управлений государственных госпиталей Парижа, Марселя и Лиона", - сообщает в этой связи МИД.

Третьим направлением станет "поддержка тех проектов в Армении, которые осуществляют гуманитарные организации, а также агентства ООН". "Франция окажет прямую финансовую помощь этим действующим на местности структурам", - говорится в заявлении МИД. В нем сообщается, что также оказывать поддержку Армении по всем данным трем направлениям предложено локальным французским территориальным административным структурам, целый ряд из которых такие акции уже проводят.

"Франция при этом также полностью мобилизует свои силы на то, чтобы добиться долгосрочного урегулирования конфликта, выступая в рамках той роли, которая ей отведена в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в которой она действует совместно с Россией и США", - подчеркивается в заявлении МИД страны.