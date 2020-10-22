Владимир Зеленский интервью четырем украинским телеканалам

Офис президента Украины / YouTube Владимир Зеленский интервью четырем украинским телеканалам

Офис президента Украины / YouTube

Украина разрабатывает свою вакцину от коронавируса, но спешить с получением результатов не будет и собирается использовать ее в дополнение к импортным вакцинам, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она (вакцина), скажу правду - уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, но впрочем велись", - рассказал Зеленский в четверг в интервью четырем украинским телеканалам (цитата по "Украинской правде", тайм-код 42:20).

Он не стал говорить о конкретных сроках появления украинской вакцины, отметив, что, если эффективная вакцина от COVID-19 появится у других стран, Украина в любом случае будет ее закупать. "Мы не будем ждать нашу (вакцину). Но потом будем добавлять нашу. Потому что с COVID мы будем бороться не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп", - пояснил он.

Владимир Зеленский рассказал, что на последней встрече по созданию вакцины спрашивал у ее разработчиков, можно ли ускорить процесс, но ему пояснили, что спешка может привести к непризнанию полученных результатов.

"Потому что мы боимся очереди, боимся, что сможем "отвоевать" только несколько миллионов зарубежных чужих вакцин, и не на всех будет хватать. Есть процесс, и, если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема", - сказал он.

Президент Украины отметил, что с 1960-х и 1970-х годов на Украине разработкой вакцин никто не занимался. "Прошло 50 лет, и я считаю, что это самая главная победа, которая есть. И если эта вакцина еще и сработает, то я считаю, что мы сделали немало", - подчеркнул он.

Президент также заявил, что готов испытать эту вакцину лично на себе после ее готовности: "Да. Те результаты, которые показывали, - я доволен. Если скажут - да".

Еще в августе Зеленский заявлял, что на Украине нет технических возможностей для проведения исследований и разработки любых вакцин, в том числе от коронавируса, однако ведется подготовка к массовому производству, передает "Интерфакс". "У нас есть гениальные медики. Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки - технического оборудования, науки медицинской тоже нет. (...) Сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить", - рассказал он журналистам 21 августа.

Однако 20 октября под председательством Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинальной украинской вакцины против COVID-19. "Разработчики представили результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Исследования продолжались 6 месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека", - сообщила пресс-служба президента Украины.

Как предполагает один из разработчиков - эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

"О деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации", - добавили в пресс-службе президента.

В среду Минздрав Украины сообщил, что не намерен закупать или получать российские вакцины против коронавируса COVID-19 и не ведет на этот счет с Россией никаких переговоров.

Добавим также что весной президент Украины Владимир Зеленский обещал выплатить не менее одного миллиона долларов украинским ученым, которые изобретут вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном 12 апреля. "Открою вам секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от коронавируса), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - сказал Ляшко.