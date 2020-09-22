Павел Шеремет

Okras / Wikipedia Российский, белорусский и украинский тележурналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве

поліція Києва / YouTube

Новая информация об обстоятельствах убийства в Киеве в 2016 году российского журналиста Павла Шеремета доказывает, что украинские следователи проигнорировали факт признания совершения этого преступления неким Максимом Зотовым, который входил в ближайшее окружение Александра Клименко, беглого экс-министра доходов и сборов в правительстве президента Виктора Януковича.

По данным расследования украинского издания "Заборона", из засекреченных документов из дела Шеремета следует, что в августе 2016 года, вскоре после убийства журналиста, в полицию обратилась гражданка Марина Мацюк. Она и рассказала про своего знакомого Максима Зотова, который якобы признался ей в убийстве журналиста. По ее словам, через несколько дней после этого Зотов угрожал ей, а также предлагал деньги в обмен на молчание.

Однако, по данным издания, украинская полиция не стала расследовать причастность Зотова. "Заборона" утверждает, что Максим Зотов - уроженец Донецка, член ближайшего окружения беглого олигарха Александра Клименко. А Клименко был неформальным владельцем медиахолдинга "Вести Украина", в котором работал Павел Шеремет. В 2014 году, после смены власти на Украине, Клименко переехал в Москву.

Вдова Шеремета Алена Притула сообщила, что ее муж ездил в Москву для того, чтобы договориться с Клименко о назначении главным редактором "Вестей". Тогда Клименко попросил его придумать способ возвращения на Украину. Коллеги Шеремета вспоминают, что после этой встречи журналист был расстроен и обеспокоен. Через месяц Павла убили.

С осени 2016 по начало 2017 года следствие, действительно, рассматривало Клименко и его гражданскую жену Ольгу Семченко, возглавлявшую медиахолдинг "Вести Украина", в качестве "возможно причастных" к убийству Шеремета. Но эту версию в дальнейшем отвергли и не разрабатывали. Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко сообщил изданию, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако правоохранители не смогли проверить эту версию из-за отсутствия совместной работы с российским следствием.

Издание "Заборона" при этом не исключило и того, что обвинения в адрес Клименко в организации преступления могли быть сознательным оговором.

Российский, белорусский и украинский тележурналист Павел Шеремет (вел блог в интернет-газете "Украинская правда", основал научно-популярное историческое интернет-издание "Историческая правда", вел проект "Диалоги" на украинском телеканале "24", был ведущим на украинском радио "Вести") погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве.

В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио "Вести", сработало взрывное устройство. Следствие выдвинуло несколько версий мотивов убийства, в том числе касающихся критических публикаций в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", а также конфликтов в личной жизни Шеремета.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность, а глава МВД Украины Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия. Следствие также не исключило ошибки при выборе объекта преступления, поскольку автомобиль, в котором погиб Шеремет, принадлежал "жене погибшего" - соосновательнице и владелице интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле.

Национальная полиция Украины засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста. Из реестра судебных решений были удалены более 200 документов по этому делу.

В июле 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиться прорыва в расследовании убийства Шеремета, и осенью 2019 года следствие по делу об убийстве возобновилось. В декабре 2019 года Нацполиция Украины задержала по подозрению в убийстве журналиста Шеремета участников силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь и врача-волонтера Юлию Кузьменко (позывной "Лиса").

Антоненко был назван организатором убийства и его исполнителем по предварительному сговору, Кузьменко, по версии следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Однако никаких прямых доказательств причастности этих лиц к убийству Шеремета представлено не было. Поэтому выводы следствия были встречены многими, в том числе в журналистском сообществе, с недоверием. На данный момент заказчик убийства не установлен. 25 августа все трое обвиняемых потребовали на слушаниях, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. Но до суда дело пока не дошло.