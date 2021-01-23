Акции в поддержку Алексея Навального 23 января проходят не только в России, но и в десятках городов за рубежом. Солидарность с арестованным оппозиционером выразили митингующие в Берлине, Мюнхене, Праге, Кракове, Хельсинки, Гааге, Вене, ряде городов США, Тель-Авиве, Копенгагене, Лондоне, Токио и других городах.

В Мюнхене на митинг принесли фигуру в королевской мантии с лицом президента России Владимира Путина. Участники акции держали большую растяжку с надписью "Солидарность против репрессий в России", а также плакаты с призывами освободить Навального.

В Лондоне акция солидарности проходит у российского посольства, где растянули флаги РФ и веревки с синими трусами. Этот предмет одежды стал мемом после того, как Навальный под видом помощника бывшего директора ФСБ Николая Патрушева позвонил одному из своих предполагаемых отравителей, сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву. Тот признался в ходе разговора, что спецслужбы нанесли "Новичок" на внутреннюю часть брюк и трусов Навального.

ААА! У нашего посольства в Лондоне натянули верёвку с синими трусами в знак поддержки Алексея Навального! pic.twitter.com/Blalrm4imc — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

В Тель-Авиве на акцию солидарности у посольства РФ собрались около 2 тысяч человек. NEWsru.co.il отмечает, что эта акция стала самой массовой среди аналогичных демонстраций, проводимых выходцами из стран бывшего СССР. Большинство участников митинга составляли новые репатрианты, семьи с детьми и молодежь. Собравшиеся скандировали: "Свободу Навальному!", "Путин - вор!"

Сотрудники полиции заявили, что организаторам акции грозят штрафы за нарушение карантинных ограничений. После этого организаторы стали просить собравшихся разойтись. В Хайфе на митинг солидарности пришли не менее 1 тысячи человек.