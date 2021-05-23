Дамиано Давид

Bruno / Wikimedia Commons

Вокалист группы Maneskin, которая стала победителем Евровидения, отверг обвинения в том, что он принимал наркотики во время финала конкурса, который прошел накануне, пишет британский таблоид The Daily Mail.

Как отмечает издание, в Сети появился фрагмент видео финала "Евровидения", на котором камеры запечатлели Дамиано Давида наклоняющимся над столом и, предположительно, что-то вдыхает. Многие заподозрили, что на столе перед исполнителем был кокаин.

Ряд пользователей потребовал дисквалифицировать Италию.

Группа Maneskin опубликовала официальное заявление в Instagram, в котором подчеркивает, что музыканты готовы пройти тест на наличие наркотиков в организме. Итальянцы заверили, что им нечего скрывать.

Дамиано Давид заявил, что никогда не принимал кокаин и он шокирован подобными подозрениями. Он рассказал, что просто наклонился над столом, так как гитарист Томас Раджи разбил бокал.

В ходе пресс-конференции после финала его также спросили об этом эпизоде, и музыкант категорически отверг обвинения.

Måneskin выступала с песней Zitti E Buoni ("Тихие и послушные"). Рок-группа получила 524 балла. На втором месте оказалась французская певица Барбара Прави с 499 баллами, на третьем - Джон Мухарремай из Швейцарии, выступавший под псевдонимом Gjon's Tears (432 балла).

Певица Манижа, представлявшая Россию на "Евровидении-2021" с песней Russian Woman, заняла девятое место.