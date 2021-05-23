Власти Израиля рекомендовали гражданам страны не ездить в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации

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Власти Израиля рекомендовали гражданам страны не ездить в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает в воскресенье "Интерфакс".

"Министерство здравоохранения выпустило предупреждение, касающееся поездок на Сейшельские острова, в Аргентину и в Россию из-за роста заболеваний коронавирусом", - пишет израильская газета "Едиот ахронот".

Кроме того, по его данным, израильский "красный список" могут вскоре пополнить Украина, Эфиопия, Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика и Турция.

Сейчас в эти страны израильтяне могут летать только по неотложным делам и по специальному одобрению. По возвращении им необходим период изоляции, даже если они прошли полный цикл вакцинации, отмечает газета.