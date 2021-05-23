Авария произошла во время перевозки пассажиров из курортного города Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре на гору Монтероне высотой около 1,5 тысячи метров

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico / Twitter ЧП произошло сегодня на канатной дороге, которая соединяет озеро Лаго-Маджоре и вершину горы Моттароне. Кабина упала в районе последнего пилона на максимальной высоте. Пока не ясно, сколько пассажиров было внутри. Вместимость одной кабины составляет 40 человек

Vigili del Fuoco / Twitter

На севере Италии обрушилась кабина канатной дороги, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на службы экстренной помощи.

По данным издания Quotidiano Nazionale, число жертв к настоящему моменту увеличилось до 12 человек. "К сожалению, это число может ещё измениться", - говорится в сообщении национального альпийского и спелеологического корпуса спасателей.

ЧП произошло сегодня на канатной дороге, которая соединяет озеро Лаго-Маджоре и вершину горы Моттароне. Кабина упала в районе последнего пилона на максимальной высоте. Пока не ясно, сколько пассажиров было внутри. Вместимость одной кабины составляет 40 человек.

Авария произошла во время перевозки пассажиров из курортного города Стреза на берегу озера Лаго-Маджоре на гору Монтероне высотой около 1,5 тысячи метров.

Телеканалу Rainews24 стало известно, что несущий трос канатной дороги оборвался в наивысшей точке незадолго до конца маршрута. Телеканал со ссылкой на спасателей передает, что в результате падения кабину смяло и она оказалась в лесистом и труднодоступном участке, из-за чего спасатели не сразу смогли оказаться на месте крушения.