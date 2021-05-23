ВСЕ ФОТО Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич задержан в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице

NEXTA / Telegram Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевич был задержан. Бомба не найдена

Onliner / Twitter Роман Протасевич

Roman Protasevich / Facebook

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич задержан в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице, передает ТАСС.

Протасевич направлялся из Афин в Вильнюс. По данным литовского издания Delfi.lt, руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лина Бейшене подтвердила, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж решил посадить самолет в Минске.

Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевич был задержан. Бомба не найдена.

Перед вылетом, по некоторым данным, Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку.

Как пишет Znak.com, Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии подтвердило в своем Telegram-канале задержание Протасевича в национальном аэропорту Минска. "Основатель телеграм-канала NEXTA Протасевич задержан в аэропорту Минска", - отмечается в сообщении.

Официально власти РБ не связывают посадку самолёта с последующим задержанием Протасевича.

Как сообщается, Александр Лукашенко отдал приказ "самолет разворачивать и принимать", для сопровождения лайнера по поручению президента в небо подняли истребитель МиГ-29.

"Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO", - заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская. Самолет, уверена она, был посажен именно с целью задержания Протасевича.

По словам Тихановской, власти таким образом "поставили под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов".

Осенью прошлого года сооснователи Nexta Роман Протасевич и Степан Путило были включены белорусским КГБ в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет Беларуси предъявил журналистам обвинение в организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Им грозит смертная казнь.

Сам телеграм-канал Nexta и его логотип признаны экстремистскими материалами на территории Беларуси.

Литовское издание https://t.co/WwT0ZP0ram опубликовало несколько фотографий того, что происходило в национальном аэропорту "Минск" после посадки самолета Ryanair. pic.twitter.com/wZDiYLFevd — TUT.BY (@tutby) May 23, 2021