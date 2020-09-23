Американские сенаторы-республиканцы обнародовали доклад, в котором утверждается, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова - российской предпринимательницей Еленой Батуриной.

Соответствующий доклад Рон Джонсон, возглавляющий комитет сената по внутренней безопасности и правительственным вопросам, и Чак Грассли, председатель комитета по финансам, обнародовали в среду, 23 сентября. Сенаторы Джонсон и Грэссли на протяжении нескольких месяцев вели широкомасштабное расследование, связанное с администрацией экс-бывшего президента Барака Обамы, часть которого касается сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Судя по их данным, Хантер Байден, его родственники и бизнес-партнер Девон Арчер на протяжении нескольких лет получали миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан, в том числе, от Батуриной.

В частности, в докладе говорится, что в феврале 2014 года на счет инвестиционной компании Rosemont Seneca Thornton, соучредителем которой был Хантер Байден, поступил перевод в размере $3,5 млн от Елены Батуриной. Кроме того, в период с мая по декабрь 2015 года от Батуриной поступило 11 переводов на сумму почти $392 тыс. на счет компании BAK USA, из них девять прошли через счета Rosemont Seneca Thornton с назначением "кредитное соглашение". Компания BAK USA являлась технологическим стартапом, она обанкротилась в 2019 году.

"Эти транзакции были выявлены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной", - утверждается в докладе. При этом документ не содержит прямых пояснений, почему авторы доклада считают эти транзакции подозрительными, отмечает РИА "Новости".

В докладе также говорится, что у Хантера Байдена были деловые связи с гражданами КНР, связанными с Коммунистической партией Китая или с Народно-освободительной армией Китая. Здесь также идет речь о транзакциях "миллионов долларов сомнительного происхождения".

Авторы доклада указывают на то, что Байден переводил миллионы долларов из своей юридической компании в компании своих родственников, которые впоследствии не смогли представить какой-либо документации или объяснить природу этих переводов.

Также утверждается, что "Хантер Байден платил женщинам российского или восточно-европейского происхождения, которые, вероятно, были связаны с сетями торговли людьми и проституцией".

Документ также описывает денежные переводы, связанные с работой Байдена в компании Burisma на Украине. Ее в докладе называют "частной украинской нефтегазовой компанией, принадлежащей коррумпированному украинскому олигарху Миколе Злочевскому". Тогда на счета компаний, связанных с Арчером и Байденом, переводились миллионы долларов.

Авторы документа, ссылаясь на данные, полученные комитетом от Министерства финансов, "указывают на потенциально преступную деятельность, связанную с транзакциями между Хантером Байденом, его семьей и партнерами и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами".

Между тем, кандидат в президенты США Джо Байден уже начал готовиться к первому раунду дебатов со своим соперником в предвыборной гонке действующим главой государства Дональдом Трампом. "Я начал готовиться, но пока серьезно этим не занялся. Начну завтра", - заявил сегодня Байден журналистам.

Первые дебаты намечены на 29 сентября, они пройдут в Кливленде. В качестве тем были выбраны коронавирус, экономика, протесты в США и кандидат на место в Верховном суде. Модерировать первый раунд дебатов будет ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес. Кроме этих тем, в списке также значатся "данные о Трампе и Байдене" и "целостность выборов". Каждой из тем будет посвящено 15 минут 90-минутного марафона, который не будет прерываться на рекламу.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с Джо Байденом.