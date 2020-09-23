Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок.

"Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Белоруссии) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси", - написал Корчок. Его позицию поддержали и в других странах Европы.

"Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония - помпезная или тайная - не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности. Я призываю организовать новые выборы на основе диалога с гражданским обществом и с наблюдателями ОБСЕ", - написал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что конец политическому кризису в Белоруссии может положить "только подлинный политический процесс".

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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Лукашенко не стоит рассчитывать на поздравления со вступлением в должность от канцлера Ангелы Меркель после инаугурации. "Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно", - заявил Зайберт, которого цитирует РИА "Новости". Представитель кабмина добавил, что "демократической легитимности для такой церемонии нет".

"Наше требование, несмотря на то, что сегодня произошло или не произошло, остается тем же. Применение со стороны Лукашенко и его силовым аппаратом жестокого насилия против мирно протестующих должно быть закончено, должно прекратиться превращение мирных демонстрантов в политических заключенных, с которым отвратительно обращаются за стенами тюрем, иными словами - освобождение всех политических заключенных. В-третьих, нужен национальный диалог. Другого выхода из этого кризиса нет", - добавил Зайберт.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек тоже заявил в Twitter, что выборы в Белоруссии не были свободными и честными, "поэтому их результаты нелегитимны, поэтому нелегитимна и сегодняшняя инаугурация Александра Лукашенко". "Чехия полностью поддерживает белорусское гражданское общество. Белорусы заслуживают свободу", - написал он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, поздравит ли Владимир Путин Лукашенко с инаугурацией. "Бывают, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или, может быть, он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он также заявил, что не знал о дате инаугурации Лукашенко. Комментируя вопрос о том, приглашали ли президента РФ на инаугурацию Лукашенко, Песков отметил, что присутствие зарубежных лидеров на церемонии не предусмотрено протоколом.

Путин одним из первых мировых лидеров поздравил Лукашенко с победой на августовских выборах, причем еще до того, как ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты. Позже в интервью Сергею Брилеву Путин заявил, что признает легитимность выборов президента Белоруссии, а Александра Лукашенко - их победителем. Он также отметил, что лично у него "есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны".

Сегодняшняя инаугурация Лукашенко прошла без официального объявления даты, по госканалам, которые по закону должны ее транслировать в прямом эфире, вместо этого показывали сериалы. Церемонию покажут в записи только вечером.

Сам Лукашенко назвал день инаугурации днем "убедительной и судьбоносной" победы и заявил, что испытывает гордость за белорусов, которые "с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений". Лукашенко также заявил о "беспрецедентном внешнем давлении", которое "только закалило нас, сделало более решительными и бескомпромиссными", похвалил госслужащих и "людей в погонах" за "стойкость, мужество и монолитность", отметил "мудрость" работников предприятий, которые выбрали "цех, а не площадь".

Он также заявил, что не может и "не имеет права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу".

Член Координационного совета Белоруссии Павел Латушко сравнил инаугурацию Лукашенко с воровской сходкой для коронации очередного вора в законе и призвал белорусов начать бессрочную акцию неповиновения. "Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников", - заявил он, назвав Лукашенко "досадной ошибкой истории и позором цивилизованного мира".