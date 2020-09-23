navalny / instagram.com Навальный рассказал о своих планах после выписки из стационара и поблагодарил немецких врачей

navalny / instagram.com

Алексей Навальный рассказал о своих планах после выписки из стационара берлинской клиники "Шарите", где он лечился 32 дня после отравления "Новичком". Ему предстоит заниматься с физиотерапевтом каждый день и, возможно, отправиться в реабилитационный центр.

"После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Погрузиться в рутину ежедневных движений", - написал политик в соцсетях.

Навальный рассказал, что после 24 дней в реанимации, из которых 16 он провел в коме, впервые увидев себя в зеркале, он подумал, что его "никогда не выпишут". "Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма "Властелин колец". И поверьте, это был совсем не эльф", - пошутил оппозиционер.

Он поблагодарил команду врачей "Шарите" и лично директора отделения неврологии и интенсивной терапии клиники Кая-Уве Экарда, а также всех, кто его поддерживал в комментариях. "Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс", - рассказал Навальный.

Говоря о трудностях реабилитации, он отметил, что до последнего времени не мог писать от руки в строчку: "Все время в столбик начинал". Также он не может кинуть левой рукой мяч, а поймать может. Навальный пообещал проводить немного больше времени в соцсетях. "Вчера приходила нейропсихолог, делала тесты, проверяя, не поглупел ли я. Спрашиваю: чего делать, чтобы быстрее вернуться с точки зрения не только физической, но и головы. Ответ понравился: читайте больше, пишите в соцсети. Играйте в видеоигры", - написал Навальный.

В заявлении клиники "Шарите" о выписке из стационара сообщили, что лечащие врачи считают возможным полное выздоровление Алексея Навального, но о долговременных последствиях "тяжелого отравления" можно будет судить позже. РИА "Новости" в клинике сообщили, что не планируют делать никаких дальнейших заявлений о состоянии политика.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о выпске Навального, заявил, что в Кремле относятся "очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счет", так как не знают, "какие сообщения являются правдивыми, а какие - ложными". "В любом случае, это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - заявил Песков, как обычно, не назвав фамилию Навального.

Песков добавил, что оппозиционер, "как любой российский гражданин", волен в любой момент вернуться в Москву через страны, с которыми у России открыто авиасообщение, так как прямых рейсов с Германией пока нет. "Ну или друзья или официальная принимающая сторона предоставит опять частный самолет, этого уже мы не знаем", - отметил Песков. По его словам, никаких разговоров или встреч с политиком в Москве не планируется, "если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из Федеративной Республики Германия и других стран".