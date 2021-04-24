Александр Лукашенко

Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что фигуранты дела о госперевороте разработали несколько сценариев его устранения. В субботу Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник, где ответил на вопросы журналистов о раскрытом властями заговоре.

По словам главы государства, заговорщики разрабатывали несколько сценариев.

Первый сценарий предусматривал устранение президента на параде 9 мая. "Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи", - говорится в сообщении госагентства БелТА.

Второй сценарий предполагал нападение на президентский кортеж, для этого были закуплены и привезены в Белоруссию гранатометы, заявил Лукашенко. По его словам, осуществить такой сценарий тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента Лукашенко. На ее уничтожение вместе с главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн. "Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили", - сказал президент.

По его словам, в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", - добавил он.

Как заявил Лукашенко, после госпереворота оппозиция собиралась просить ввести в Белоруссию войска НАТО.

Мятежники якобы "рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ", и если бы их удалось столкнуть между собой, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна". После этого, по словам президента, Минск должны были отключить от системы энергоснабжения.

"Фактически это означает, что планировалась кибератака на страну. А подобную операцию можно осуществить лишь на государственном уровне, несколько хакеров с этим не справятся", - добавил Лукашенко.

Также, придя к власти, мятежники планировали интернировать около 30 чиновников. Лукашенко пообещал, что в ближайшее время появятся новые подробности дела, выйдет фильм-расследование об этих событиях, но все детали открыть не получится.

"Им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг", - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

О том, что на президента Белоруссии и его сыновей готовилось покушение Лукашенко объявил 17 апреля. По его утверждению, эти покушения одобрило высшее политическое руководство США. В Белом доме это заявление назвали безосновательными.

ФСБ РФ 17 апреля сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии, который планировался на 9 мая. Обвинения предъявили четырем фигурантам, в том числе юристу Юрию Зенковичу (гражданину Белоруссии и США) и политологу Александру Федуте, которых задержали в Москве при содействии ФСБ.