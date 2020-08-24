Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Белоруссии

Эхо Москвы / YouTube Алексиевич вошла в состав президиума координационного совета белорусской оппозиции, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия

Координационный совет / Telegram

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич приглашена в Следственный комитет (СК) Белоруссии в среду, 26 августа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу координационного совета белорусской оппозиции.

Алексиевич вызвана к следователям к 14:00 в качестве свидетеля по уголовному делу о создании координационного совета. Она планирует явиться в СК.

Алексиевич вошла в состав президиума совета, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия.

Ранее в понедельник стало известно, что в качестве свидетеля к следователям вызвали членов президиума координационного совета оппозиции Павла Латушко и Лилию Власову.

Напомним, в президиуме совета, кроме Алексиевич, Латушко и Власовой, состоят представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. В состав совета также вошли порядка 30 человек.

20 августа по факту создания совета возбуждено уголовное дело по статье части третьей статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси: "публичные призывы к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет".

Признанным виновными по этой статье может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.