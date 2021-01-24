Правительство Израиля в воскресенье, 24 января, проголосовало за "герметичное" закрытие международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Решение должно вступить в силу в ночь на 26 января и будет действовать, как минимум, до 31 января

Фото: Israel Police / commons.wikimedia.org

Правительство Израиля в воскресенье, 24 января, проголосовало за "герметичное" закрытие международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Решение должно вступить в силу в ночь на 26 января и будет действовать, как минимум, до 31 января.

Таким образом кабинет министров страны утвердил приостановку входящих и исходящих рейсов с целью остановить в стране распространение заражений коронавирусом и не допустить проникновения в Израиль новых штаммов.

До 31 января отменены все входящие и исходящие рейсы за исключением гуманитарных случаев, рассмотрением которых будет заниматься специальная комиссия, сообщает NEWSru Israel.

"Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы - герметично запечатать страну", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время заседания правительства.

Как отмечает газета Haaretz, пока запрет касается только иностранных авиакомпаний. Но рейсы иностранных грузовых и пожарных самолетов, а также рейсы воздушной скорой помощи будут разрешены.

Ограничения для израильских авиаперевозчиков будут введены позже, об этом будет объявлено дополнительно.

С момента своего основания Израиль ни разу не приостанавливал прием репатриантов, но теперь ограничения распространяются и на рейсы, которые должны были доставить их в Израиль. Как заявил Нетаньяху, "репатрианты могут подождать неделю".

Гражданам Израиля, которые в данный момент находятся за границей, только в исключительных случаях будет даваться разрешение на въезд в Израиль, при этом рейсы будут совершаться частными авиакомпаниями.

Израильские авиакомпании, в первую очередь частные, смогут получить разрешение на вылет и посадку в Израиле в случае, если их пассажир должен предстать перед судом в качестве свидетеля или подсудимого.