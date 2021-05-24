ВСЕ ФОТО Министерство иностранных дел Белоруссии предложило послу Латвии Эйнарсу Семанису и всем сотрудникам посольства этой страны покинуть Белоруссию после "оскорбления" государственного флага республики в Риге

МИД Республики Беларусь Ранее в понедельник в Риге возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем и председателем Рижской думы Мартиньшем Стакисом

Mārtiņš Staķis Rīgai / Facebook Мэр столицы отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко

Mārtiņš Staķis Rīgai / Facebook

Министерство иностранных дел Белоруссии предложило послу Латвии Эйнарсу Семанису и всем сотрудникам посольства этой страны покинуть Белоруссию после "оскорбления" государственного флага республики в Риге. Об этом заявил в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - отметил глава белорусского МИД. Его слова приводит ТАСС.

Владимир Макей также добавил, что послу Латвии был заявлен "решительный протест в связи с инцидентом". "Ему было четко доведено, что это было циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма. Потребовано от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Беларуси", - сказал министр.

Он ожидает ответных шагов от Латвии в связи с требованием белорусских властей от латвийских дипломатов покинуть Минск. "Наверняка латвийская сторона ответит симметрично, мы готовы к этому. Но данном этапе в данной ситуации мы не видим возможности работать с нынешним составом диппредставительства [Латвии]", - сказал Макей.

В свою очередь, Латвия высылает посла Белоруссии и всех дипломатов посольства в ответ на требование Минска послу и всем сотрудникам диппредставительства республики покинуть Белоруссию. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.

"Можем подтвердить, что посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис сегодня был вызван в МИД Белоруссии и ознакомлен с требованием белорусской стороны послу и всем сотрудникам посольства покинуть эту страну, - сказал он. - Реагируя на это решение, в МИД Латвии приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии, чтобы информировать белорусскую сторону об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами".

Ранее в понедельник в Риге возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Белоруссии был заменен на исторический бело-красно-белый флаг. Флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр столицы отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

Эдгар Ринкевич подчеркнул, что задержание Романа Протасевича и его подруги является нарушением международного права, а подобные спецоперации представляют угрозу для гражданского авиасообщения. Произошедшее абсолютно неприемлемо, заявил глава МИД Литвы.

Планировалось, что ЧМ-2021 проведут Рига и Минск, но Белоруссия была лишена этого права из-за подавления белорусским режимом акций протеста мирных жителей.

В аэропорту Минска 23 мая экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась, передает "Интерфакс".

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Позже стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он задержан. Вместе с ним задержали гражданку России Софью Сапегу.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

В Европейской внешнеполитической службе назвали принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом. Ведомство призвало "незамедлительно освободить Протасевича", которому в Белоруссии грозит смертная казнь. Там также заявили о необходимости международного расследования этого инцидента.

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии осудили принудительную посадку в Минске самолета Ryanair, пишет DELFI. "Белорусский режим грубо нарушил международное право и рисковал жизнями более чем ста человек. Поддерживаемый этим государством террористический акт создал угрозу безопасности гражданской авиации, и мы должны соответственно реагировать", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он призвал руководителей Латвии и Эстонии вместе добиваться совместного ответа ЕС и НАТО на действия белорусского режима. Лидеры трех балтийских стран договорились о том, что будут требовать от белорусского режима уважения прав Романа Протасевича и незамедлительного его освобождения.

В прошлом году белорусские власти включили создателей Nexta - 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Романа Протасевича - в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал распорядились заблокировать.

Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.