Четырнадцать человек погибли в результате аварии кабины фуникулера в итальянской области Пьемонт

Dipartimento Protezione Civile / twitter.com Инцидент произошел у последней опоры канатной дороги, примерно в трехстах метров от вершины горы высотой 1491 метров над уровнем моря

Vigili del Fuoco / twitter.com

Четырнадцать человек погибли в результате аварии кабины фуникулера в итальянской области Пьемонт близ Лаго-Маджоре и горы Моттароне. Инцидент произошел у последней опоры канатной дороги, примерно в трехстах метров от вершины горы высотой 1491 метров над уровнем моря.

По предварительной версии, причиной аварии стал вышедший из строя буксирный трос, сообщает DW. При ЧП должны были сработать механизмы, затормаживающие падение кабины, однако этого не произошло.

Жертвы - члены пяти семей, в их числе двое детей. Три семьи проживали в Ломбардии, одна - в Эмилии-Романье и одна - в Калабрии. По информации Sky News, среди находившихся в кабинке канатной дороги было несколько граждан Израиля.

Мэр соседнего города Стреза Марселла Северино рассказала Sky News, что, по всей видимости, трос оборвался, машина покачнулась, ударилась о пилон и упала на землю, перевернувшись два или три раза, прежде чем ударилась о деревья. Cчитается, что кабинка упала примерно с высоты 15 метров, некоторых из погибших выбросило из кабины.

По словам мэра Стрезы, очевидцы рассказали, что услышали "громкое шипение", по-видимому, в момент обрыва кабеля. "Это была ужасная, ужасная сцена", - сказала Северино каналу SkyTG24. Спасательные работы на месте трагедии осложнились тем фактом, что кабина вместимостью 40 человек упала в лесу в недоступном месте.

L'incidente avvenuto tra #Stresa e #Mottarone, con una #funivia precipitata nel vuoto, ci lascia attoniti. Il @GruppoFICamera esprime cordoglio per le vittime pic.twitter.com/rEoVjWMNlF — Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto) May 23, 2021

Выживший ребенок был из семьи выходцев из Израиля, живших в Павии. Сообщается, что он получил травму головы, груди и нижних конечностей. Еще одного пострадавшего при падении, девятнадцатилетнего пассажира, успели доставить в больницу, однако он скончался, несмотря на усилия медиков. Соболезнования семьям погибших выразил глава итальянского правительства Марио Драги.

Как отмечает Associated Press, фуникулер пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей, так как он поднимается на гору Моттароне, высота которой достигает 1491 метр (4900 футов), а из окон кабинок канатной дороги открывается вид на несколько живописных озер и окружающие Альпы итальянского региона Пьемонт.

На самой горе находится небольшой парк развлечений Alpyland, в котором есть детские американские горки, также в окрестностях проложены дорожки для горных велосипедов и пешеходные тропы.

Несколько лет назад канатная дорога, принадлежавшая коммуне Стреза, но управляемая частной компанией, прошла реконструкцию стоимостью 4,4 миллиона евро. В прошлом году из-за коронавируса были закрыты подъемники по всей Италии, но эта дорога была вновь открыта для посетителей 24 апреля. Как сообщает DW, в последний раз проверка оборудования проводилась в ноябре 2020 года, но ее результаты не выявили серьезных проблем у фуникулера.

Cледствие должно установить виновных в трагедии, приведшей к многочисленным человеческим жертвам. Министр транспорта Италии Энрико Джованнини объявил, что уже сформирована следственная комиссия для расследования "технических и организационных причин" аварии, в то время как прокуратура сосредоточит внимание на уголовной ответственности.