Латвийская авиакомпания AirBaltic перестала летать над территорией Белоруссии после инцидента с Протасевичем

DepositPhotos / semyonov Глава Минтранса указал, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии

Ministru kabinets

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, заявил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс в эфире Латвийского радио.

Глава Минтранса указал, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии. "Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - отметил он.

Линкайтс также призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в Белоруссии и из нее на сайте международного аэропорта Риги и на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты. Ранее Латвия выразила Белоруссии протест из-за инцидента с посадкой самолета в Минске. Министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на борту находились два латвийца.

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что ЕС также может запретить полеты над Белоруссией своим авиакомпаниям. "Я думаю, что это было бы разумной мерой, чтобы защитить нас, потому что мы поставили под угрозу жизнь европейцев", - сказал Бон, комментируя возможное закрытие воздушного пространства над Белоруссией. Его слова приводят "Ведомости".

Он также указал, что подобная мера не только поможет защитить людей, проживающих в Европе, но и уменьшит доходы "минского режима".

Госсекретарь подчеркнул, что Франция осуждает действия белорусских властей. Он заявил, что ЕС будет усиливать санкции в их отношении, и назвал действия Минска "актом государственного пиратства, который не может остаться безнаказанным".

Накануне бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице. Протасевич направлялся из Афин в Вильнюс.

Самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж решил посадить самолет в Минске из-за сообщения о якобы имеющейся на борту бомбе. Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевич был задержан, бомба не найдена. Официально власти РБ не связывают посадку самолета с последующим задержанием Протасевича.

Перед вылетом, по некоторым данным, Протасевич сообщил, что заметил за собой слежку - в аэропорту подозрительный мужчина пытался сфотографировать его документы, а затем ушел, хотя пришла его очередь. Также он обратился к нему с вопросом на русском языке, хотя Протасевич молчал.

В Европарламенте назвали ситуацию "шокирующей эскалацией, которая требует решительного ответа со стороны ЕС", призвав немедленно и без каких-либо условий освободить Протасевича. Они напомнили, что как лицо, получившее убежище в ЕС, Протасевич защищен статьей 19 Хартии Европейского Союза об основных правах. Из нее следует, что "никто не может быть перемещен, выслан или экстрадирован в государство, где существует серьезный риск того, что он или она будут подвергнуты смертной казни, пыткам или иным бесчеловечным наказаниям".

Евродепутаты также призвали приступить к реализации четвертого пакета санкций "против должностных лиц, причастных или игравших роль соучастников в фальсификации выборов и последующих нарушениях прав человека в Белоруссии, включая преследование независимых журналистов и блогеров", а также против "компаний, поддерживающих Александра Лукашенко и его режим". Они потребовали от Европейской службы внешних связей (EEAS) и диппредставительств ЕС в Белоруссии взять ситуацию с Протасевичем под контроль, "предложить ему любую поддержку, в которой он может нуждаться", и добиваться "его скорейшего освобождения".