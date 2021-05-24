Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта и сообщения Литвы Марюс Скуодис, 24 мая 2021 года

Lietuvos Respublikos Vyriausybė / YouTube 24 мая правительство Литвы собралось на заседание и решило с 25 мая запретить прибытие в страну и вылет из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Белоруссии

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24 мая правительство Литвы собралось на заседание и решило с 25 мая запретить прибытие в страну и вылет из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Белоруссии. Запрет вступает в силу в 00:00 25 мая 2021 года, пишет RU.DELFI.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что такое решение предлагается ради безопасности путешественников. "Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", - сказала Ингрида Шимоните.

Министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис пояснил, что это значит. "Любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены", - сказал он.

По словам министра, запрет коснется 10 направлений и 26 рейсов в сутки. "Это все полеты на юг - Турция, те же Афины", - добавил он. - Это не означает запрет на полеты, это значит, что авиакомпании должны выбирать другой маршрут".

МИД Литвы предложил авиакомпаниям Евросоюза отменить полеты над Белоруссией. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на Совете ЕС предложил также запретить белорусским авиакомпаниям летать в страны ЕС и внести компанию Belavia в четвертый пакет санкций. Министр сказал, что другие страны поддерживают эту идею.

МИД Литвы рекомендует согражданам покинуть Белоруссию

МИД Литвы рекомендует согражданам отказаться от поездки в Белоруссию. Ведомство дает такие рекомендации с учетом событий воскресенья, когда был принудительно посажен пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Как говорится в сообщении МИД, с учетом возникающей в этой связи угрозой безопасности и жизни министерство "настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ехать в Республику Беларусь, а находящимся там гражданам Литовской Республики - покинуть эту страну".

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принудительно посажен пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Белоруссии. Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация не подтвердилась.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс в воскресенье белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан. Также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В прошлом году белорусские власти включили создателей Nexta - 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Романа Протасевича - в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал объявили "экстремистским" и распорядились его заблокировать.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

Инцидент осудило руководство НАТО, Еврокомиссии, части государств Евросоюза. А генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Минске рейса с бывшим главредом NEXTA Романом Протасевичем на борту "угоном, спонсируемым государством".