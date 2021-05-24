Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы, вносящие поправки в законодательство о средствах массовой информации и законодательство о массовых мероприятиях

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал законы, вносящие поправки в законодательство о средствах массовой информации и законодательство о массовых мероприятиях. Как сообщает агентство БелТА, согласно новым поправкам расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. Основные положения обоих законов вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации и проведенных без необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Генеральному прокурору, прокурорам областей и города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам.

Ограничение доступа к интернет-ресурсам и прекращение выпуска СМИ теперь допускается на основании решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам. Это решение должно быть принято Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере.

Наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа, например в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений. Кроме того, учредителями СМИ независимо от времени создания не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

Также вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности.

Исключается уведомительный порядок организации массовых мероприятий. После вступления закона в силу все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов. Запрещается сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, "в целях их популяризации или пропаганды". Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов. Им самим при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников. Также закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Кроме того, Лукашенко подписал закон, согласно которому "в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу национальной безопасности", могут быть приняты меры по ограничению или приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи. Полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте. Невыполнение требований о приостановлении или ограничении функционирования сетей и средств электросвязи будет являться грубым нарушением законодательства о лицензировании деятельности в области связи. Закон вступает в силу после его официального опубликования.