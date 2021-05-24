Белорусский околовластный телеграм-канал "Желтые сливы" опубликовал видео с обращением Романа Протасевича из СИЗО. В кадре он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске

Жёлтые СЛИВЫ / Telegram Вместе с ним накануне задержали гражданку России Софью Сапегу

NEXTA / Telegram

Оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, задержанный при экстренной посадке рейса Ryanair в Минске, находится в больнице в критическом состоянии, сообщил главный редактор Nexta TV Тадеуш Гичан со ссылкой на слова матери Протасевича. Однако в МВД Белоруссии это опровергли.

"В интернете распространяется информация от лица матери Протасевича Романа о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения Минска. Указанные сведения не соответствует действительности", - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. Ее слова приводит "Интерфакс".

Она отметила, что сейчас арестованный содержится в СИЗО N1 управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области. "Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало", - подчеркнула Чемоданова.

Между тем белорусский околовластный телеграм-канал "Желтые сливы" опубликовал видео с обращением Романа Протасевича из СИЗО. В кадре он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске.

По данным агентства Bloomberg, у Протасевича могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, который сослался на информацию от матери оппозиционера.

Наталья Протасевич рассказала изданию "Белсат", что неофициально получила эту информацию от медиков. Женщина считает, что это может быть правдой, потому что у Романа серьезные проблемы с сердцем.

"У Романа проблемы с сердцем, его не призвали в армию. Однажды у него было предынфарктное состояние", - сказала Наталья Протасевич. По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания передавались в семье по материнской линии. Аналогичные проблемы со здоровьем есть у самой Натальи, у дочери, у бабушки и дедушки.

"Если с ним что-то там сделают, это может спровоцировать сердечный приступ", - предположила Наталья, говоря о задержании Романа.

Она не знает, где именно находится сын. По ее словам, информация передавалась от одного врача к другому, поскольку медики сейчас очень запуганы.

Также информация о госпитализации Романа Протасевича появилась в телеграм-канале "Беларусь головного мозга", который был создан при участии задержанного оппозиционного журналиста.

Ранее Наталья Протасевич в интервью "Медузе"* говорила, что гордится своим сыном. "Он - герой. Он - человек, который всегда был только за справедливость. Человек, который всегда был за правдивое освещение событий в стране", - сказала она.

По словам Натальи Протасевич, ее семье поступали угрозы в связи с деятельностью Романа. "Были угрозы, слежка, прослушка. Моим друзьям стали звонить. Спрашивали, где мой супруг. Где я. Потом им звонили и говорили: "Мы знаем ее местонахождение, повлияйте на нее, чтобы она повлияла на сына", - рассказала мать журналиста.

С супругом Натальи встречался сотрудник КГБ. Контрразведчик "настойчиво предлагал ему, чтобы он повлиял на сына и чуть ли не вывез его из Польши на территорию Чехии, а уже оттуда в Белоруссию".

"После этого мы поняли, что нам тоже небезопасно находиться в Белоруссии. Мы уехали в Польшу. Осенью [2020-го] думали, что, может быть, все улеглось и стоит вернуться. Но Рома отговорил - сказал, что на таможне встретит нас автозак", - добавила Наталья.

В прошлом году белорусские власти включили создателей оппозиционного телеграм-канала Nexta - 22-летнего Степана Путило и 26-летнего Романа Протасевича - в список "лиц, участвующих в террористической деятельности", а сам канал распорядились заблокировать. Протасевич был объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года Генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась.

Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал агентству BNS, что Белоруссия заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Также стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он задержан. Вместе с ним задержали гражданку России Софью Сапегу.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.