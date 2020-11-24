В Белоруссии предъявлено обвинение претенденту на пост президента страны и банкиру Виктору Бабарико.

"Организатору преступной деятельности, бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации ("отмывания") средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно", - заявили в КГБ.

Виктору Бабарико вменили три статьи: ч. 3 ст. 430 (получение взятки), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем). До этого вместо ч. 3 ст. 430 в деле фигурировала ч. 2 ст. 431 (дача взятки).

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК. Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки в крупном размере).

"Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико", - добавили в КГБ.

В июне Комитет госконтроля сообщал, что по "делу Белгазпромбанка" задержаны около 20 человек, а в рамках расследования начаты производства по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (уклонение от уплаты налогов), ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (мошенничество), ст. 430 (получение взятки), ст. 431 (дача взятки). В Генпрокуратуре позже сообщили, что завели также уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 (создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Белоруссии.

В КГБ не сообщают про других фигурантов "дела Белгазпромбанка", среди них - Светлана Купреева, подруга семьи Бабарико, отмечает Tut.by.

Также остается неизвестным, какая ситуация с Владимиром Сажиным, который был советником председателя правления и которому ранее также были вопросы по "делу Белгазпромбанка" (на сайте банка по-прежнему указана информация, что он "временно отсутствует"). В сообщении КГБ также не сообщается про акционеров компании "ПриватЛизинг", которые были задержаны по "делу Белгазпромбанка".

Виктор Бабарико был арестован в июне. Это произошло после того, как он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. В интервью Виктора Бабарико, которое вышло в день его задержания в Intex-press , он рассказал о том, что привело его в политику. "Я уже говорил, что с 1994 года не ходил на выборы. Я - человек, который не верил в изменения, который строил собственную жизнь и не считал необходимостью двигаться в политику. У меня все было. Почему я тогда вылез? Надоело вечное унижение, которое сопровождает нас везде, не важно, на каком уровне. Надоело тыканье. Надоело терпеть стыд не за себя, а за взрослых людей, облеченных властью, в погонах, которые тупят глазки", - пояснил банкир.

По его словам, государственная пропаганда лжива, а жизнь и здоровье белорусов не волнуют чиновников. "Надоела ложь. Включаешь телевизор - там как будто из другой страны репортажи. Это все просто надоело. А самое страшное, что испугало - что мы, оказывается, народец. Что нашими жизнями можно пренебрегать, что мы, видите ли, не видим вируса, и его нет. Оказывается, мы умираем потому, что сами виноваты: плохо питаемся, мало дышим костром и не ездим на тракторе. Это край. И этого, мне кажется, власть не понимает", - добавил Бабарико, не называя своего политического оппонента персонально. Однако этой фразой он намекнул на высказывания президента Александра Лукашенко, который, в частности, советовал согражданам бороться с вирусом сельхозработами. "Трактор вылечит всех", - говорил глава государства.

В июле Александр Лукашенко заявил, что все фигуранты уголовного дела, включая Виктора Бабарико, якобы сознались в преступлениях и дают нужные следствию показания. "Все эти сидельцы, а их там уже под 30 человек... Все дают показания, и этот (Виктор Бабарико. - Прим. NEWSru.com) уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести они не будут", - сказал президент, не называя Бабарико по имени. Глава государства также заверил, что в "деле Бабарико" нет никакого политического заказа.

После того, как оппозиция отказалась признавать результаты президентских выборов, победителем в которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, в стране начались многомесячные протесты. Силовикам не удается их подавить даже с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль. Не запугали протестующих белорусов и пытки задержанных.

В такой ситуации Александр Лукашенко предпринял в октябре неуклюжую, по мнению оппозиции, попытку политического маневра. Он встретился в СИЗО КГБ с арестованными оппозиционерами, включая Виктора Бабарико. Содержание беседы не разглашалось. Вскоре после этого некоторым участникам "беседы" с президентом смягчили меру пресечения, отправив их под домашний арест. Один из освобожденных, бизнесмен Юрий Воскресенский заявил, что на встрече Лукашенко пообещал не идти на новый президентский срок. Предприниматель также посоветовал оппозиции "заткнуться" хотя бы до того момента, когда все политзаключенные будут освобождены.