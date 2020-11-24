Кандидат в президенты США демократ Джо Байден во вторник лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию

Joe Biden / Twitter Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США в 2013-2017 годы, станет специальным посланником президента по вопросам климата. По словам Байдена, назначение Кэрри демонстрирует новые "тенденции" США в вопросах климата

Joe Biden / Twitter

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден во вторник лично объявил о ключевых назначениях в его администрацию. "Сегодня я рад объявить кандидатов и сотрудников на важные должности в команду международной политики и национальной безопасности в моей администрации. Это команда, которая обеспечит безопасность нашей стране и нашему народу", - заявил Джо Байден. Его слова приводит "Интерфакс".

Политик, в частности, представил кандидатов на должность главы госдепартамента, директора нацразведки, министра внутренней безопасности.

Джо Байден подтвердил, что планирует назначить главой Госдепа Энтони Блинкена - бывшего заместителя госсекретаря США. По словам Байдена, Блинкен будет готов приступить к обязанностям в "первый же день" работы его администрации.

Энтони Блинкен в 2013 - 2015 годах был заместителем советника по нацбезопасности тогдашнего президента США Барака Обамы. Блинкен считался одним из ведущих кандидатов на пост главы Госдепа и после работы в качестве заместителя советника по нацбезопасности он был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Обаме: эту должность он занимал в 2015-2017 годы.

Байден объявил, что бывший замминистра по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет в его кабинете должность министра внутренней безопасности, став первым иммигрантом и латиноамериканцем на этом посту.

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США в 2013-2017 годы, станет специальным посланником президента по вопросам климата. По словам Байдена, назначение Кэрри демонстрирует новые "тенденции" США в вопросах климата.

Советником по нацбезопасности президента США Байден утвердит Джейка Салливана - одного из ближайших помощников Хиллари Клинтон, являвшейся госсекретарем США в 2009-2013 годах. Салливан, как и Блинкен, был советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США: Блинкен - в 2009-2013 годах, а Салливан - в 2013-2014 годах.

Директором Национальной разведки Байден рассчитывает назначить бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс - она занимала этот пост с 2015 по 2017 год. До этого Хэйнс была заместителем директора ЦРУ (2013-2015 годы.). Байден подчеркнул, что Хэйнс может стать первой женщиной в истории на посту директора Национальной разведки. "С Эврил мы в большей безопасности", - заявил он.Бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки при Обаме Линда Томас-Гринфилд станет, по заявлению Байдена, постпредом США при ООН.

В понедельник штаб Байдена распространил заявление, в котором сообщил о вышеперечисленных назначениях. Хотя Байден и представил членов своей администрации, сам этот факт не носит официального характера, поскольку такие назначения в соответствии с американским законодательством должны пройти через утверждение Сената, который по итогам выборов может остаться республиканским.