США, Великобритания и Канада могут уже в пятницу, 25 сентября, ввести санкции против граждан Беларуси, которых они считают ответственными за подтасовку результатов выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов

Фото с сайта президента Республики Беларусь Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в четверг в парламенте, что правительство готовит санкции против виновных в нарушениях прав человека в Беларуси - и координирует действия с США и Канадой "в спешном порядке"

Parliamentlive.tv - House of Commons

США, Великобритания и Канада могут уже в пятницу, 25 сентября, ввести санкции против граждан Беларуси, которых они считают ответственными за подтасовку результатов выборов и насилие в отношении мирных демонстрантов, сообщает Reuters со ссылкой на шесть осведомленных источников, пожелавших остаться неназванными.

Правда источники допускают, что согласование санкций займет у трех стран больше времени. Санкции, как ожидается, будут введены против восьми граждан Беларуси, но не исключает, что число будет другим.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в четверг в парламенте, что правительство готовит санкции против виновных в нарушениях прав человека в Беларуси - и координирует действия с США и Канадой "в спешном порядке".

"Учитывая эту задержку, а также фальшивую инаугурацию господина Лукашенко, я дал инструкции команде министерства разработать санкции по типу "санкций Магнитского" против тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека", - цитирует заявление Рааба Русская служба BBC.

"Мы шокированы тем, что видели. Насилием, его жестокостью, и, честно говоря, дерзостью, с которой оно применяется прямо на глазах у журналистов", - заявил Рааб.

Госдепартамент США и министерство иностранных дел Канады пока не ответили на запрос Reuters.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Победителем, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. По официальным данным, он получил более 80% голосов, а его главная соперница, лидер оппозиции Светлана Тихановская - около 10%. 23 сентября в Минске была проведена "внезапная" инаугурация Александра Лукашенко.

Евросоюз, Великобритания, США и Канада заявили, что не признают Лукашенко президентом Беларуси.

Сам Лукашенко называет позицию западных стран в отношении Минска "неконструктивной". В четверг он подчеркнул, что это внутреннее дело Беларуси. "По законам страны мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить", - сказал Лукашенко.