Pixabay.com Южная Корея обвинила КНДР в убийстве и сожжении чиновника-перебежчика

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Минобороны Южной Кореи осудило КНДР за убийство и сожжение своего чиновника - сотрудника рыболовного контроля при министерстве морского и рыбного хозяйства, пропавшего недалеко от границы двух стран. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В ведомстве утверждают, что чиновника обнаружили в водах Северной Кореи и допросили, после чего застрелили и сожгли тело. Это подтвердили разведывательные данные южнокорейских военных. "Наши военные решительно осуждают этот жестокий поступок, призывают предоставить объяснения и наказать виновных", - заявили в Минобороны Южной Кореи. В КНДР инцидент пока не прокомментировали.

О пропаже сотрудника рыболовного контроля стало известно 21 сентября. В его поисках участвовали около 20 судов и самолетов, найти его не удалось. В Объединенном комитете начальников штабов рассказали, что пропавший чиновник попытался сбежать в КНДР. На следующий день его обнаружили члены экипажа северокорейского судна. Они допросили его, после чего оставили в воде. В комитете предположили, что тело чиновника сожгли из-за карантинных правил, связанных с пандемией коронавируса.

По словам официальных лиц Объединенного комитета начальников штабов Юга, пропавший без вести чиновник предположительно прыгнул в море, чтобы перебежать на Север. Сообщается, что члены экипажа северокорейского судна допросили мужчину на расстоянии и оставили его в воде. Южнокореец был в спасательном жилете и держался за неопознанный плавучий объект.

"Затем северокорейские солдаты застрелили его и облили его тело маслом, чтобы поджечь", - сказал представитель комитета, добавив, что акт был совершен в соответствии с "приказом высшего руководства" в рамках антикарантинных правил.

Ожидается, что этот инцидент еще больше ухудшит отношения двух стран: в июне Северная Корея яростно протестовала против пропагандистских листовок, которые переправляли в КНДР на воздушных шарах. В ответ на отправку листовок в Пхеньяне обещали принять ответные меры вплоть до отправки войск в районы, прилегающие к демилитаризованной зоне. Тогда же cеверокорейские военные взорвали узел связи для переговоров с Южной Кореей в городе Кэсон, который находится к северу от линии разграничения.