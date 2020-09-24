К трехдневному посту и усиленной молитве ради добрых перемен в обществе и возвращения мира в Беларусь призвал православных христиан митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси

православный портал sobor.by / YouTube Он выступил на пресс-конференции "Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков"

православный портал sobor.by / YouTube

Новый глава белорусской церкви, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, выступая 23 сентября на пресс-конференции "Сохранение культурно-исторического наследия белорусского народа: воссоздание напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков", предложил свое решение, как вернуть в страну мир и порядок.

По его словам, ради добрых перемен в обществе и возвращения мира православные христиане должны прибегнуть к трехдневному посту и усиленной молитве, сообщает портал TUT.by.

"Со всей ответственностью говорю, сознавая важность своих слов, что никто как Бог поможет. Призываю в поручители за мои слова Матерь Божию и наших белорусских святых. Они нас учат, что зло можно преодолеть добром и обращением к Богу", - сказал предстоятель Белорусской православной церкви.

Выразив глубокое упование на то, что в ответ на молитвы народа будет явлен отклик с неба, владыка Экзарх сказал: "Если же слова мои окажутся обманчивыми, то пусть даже завершится жизнь моя! Но прошу вас откликнуться на мой призыв. Сила Честнаго и Животворящего Креста, не остави нас грешных!"

Напомним, Синод Русской православной церкви только месяц назад назначил епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина на должность патриаршего экзарха всея Беларуси вместо предыдущего митрополита Павла.

Эта перестановка произошла на фоне широкого обсуждения в Белоруссии того факта, что президент республики Александр Лукашенко лично высказал патриарху Кириллу и президенту России Владимиру Путину просьбу освободить от должности главу Белорусской православной церкви митрополита Павла. Лукашенко раздражало, что Церковь не оказывает ему всеобъемлющей поддержки.

10 августа, на следующий же день после сфальсифицированных президентских выборов, повлекших за собой массовые протесты и столкновения с полицией, митрополит Павел поздравил Александра Лукашенко с избранием, вслед за патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Но через четыре дня митрополит принес извинения за свое поздравление. Как сообщил "Радио Свобода" пресс-секретарь церкви протоиерей Сергий Лепин, Павел посчитал, что поздравил Лукашенко преждевременно. "Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился", - заявил Лепин.

17 августа митрополит Павел посетил в одной из больниц Минска пострадавших от насилия во время протестов. "Держитесь, поправляйтесь и не падайте духом!" - сказал архиерей.

За несколько дней до этого на официальном сайте Белорусской православной церкви было опубликовано обращение Синода "к народу Республики Беларусь о прекращении народного противостояния": "Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дóроги наше Отечество, дети, родные и близкие люди - остановиться и прекратить противостояние. Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость - предаст законному суду и осуждению".

Митрополит Павел трижды возглавлял крестный ход сторонников мирного ухода Лукашенко, и глава государства вполне мог высказать свое недовольство поведением главы Белорусского экзархата.

Таким образом, позиции бывшего митрополита Павла и нынешнего митрополита Вениамина относительно беспорядков и насилия в Белоруссии в корне разняться. Первый призывал конкретных людей остановить это, второй - уповает на некие Высшие Силы.