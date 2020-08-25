ВСЕ ФОТО Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия должна провести прозрачное расследование возможного отравления Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС

European Parliament / commons.wikimedia.org "Предварительные результаты обследования в клинике "Шарите" показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. ... Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Боррель

INTERRAILS / Wikipedia Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным

Пресс-служба Президента России Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия должна провести прозрачное расследование возможного отравления Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.

"Европейский союз решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно начали независимое и прозрачное расследование отравления господина Навального", - сказано в заявлении.

Боррель сослался на предварительные результаты обследования Навального, проведенного в берлинском госпитале. "Предварительные результаты обследования в клинике "Шарите" показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. <...> Российский народ, как и международное сообщество, требует установить факты, стоящие за отравлением господина Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Боррель.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным. Меркель и Маас отметили, что, "принимая во внимание заметную роль Навального среди политической оппозиции в России", властям следует "до последней детали и на основе полной прозрачности расследовать" все обстоятельства, а также установить и наказать ответственных. Маас и Меркель также пожелали Навальному быстрой реабилитации.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.

Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин, в университетскую клинику Charite после длительной задержки. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин. Омские врачи также объявляли Навального нетранспортабельным.

Немецкие врачи подтвердили подозрения соратников Навального в том, что он был отравлен, однако российские медики с их заключением не согласились. Заведующий токсикологическим отделением больницы скорой медицинской помощи N1 Омска Александр Сабаев заявил, что проведенные в Омске исследования на наличие в организме оппозиционера Алексея Навального ингибиторов холинестеразы дали отрицательный результат.

Ингибиторы холинэстеразы используются для терапии болезни Альцгеймера и деменции, а также содержатся в некоторых ядах природного происхождения (например, яде некоторых змей). Вещества являются мощными нейротоксинами и входят в состав некоторых видов химического оружия. К группе ингибиторов ацетилхолинэстеразы относится и агент "Новичок", которым в Великобритании был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль.