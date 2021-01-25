В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян. Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировала камера наблюдения.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции, пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. были госпитализированы с ранениями в больницу. Их жизням в данный момент ничего не угрожает.
"По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хусейн Й.", - сообщил источник. Нападавшего уже задержали. Мотивы нападения на граждан России не сообщаются, но, по предварительным данным, задержанный страдает психическим расстройством и ранее неоднократно был судим.
Отмечается, что пострадавшие россияне не являются туристами и имеют вид на жительство Турции.
В Стамбуле неизвестный напал на трёх россиян и ранил их ножом.— TVC News (@tvcplus) January 25, 2021
В результате нападения пострадавшие были госпитализированы, угрозы их жизни нет. pic.twitter.com/RJnaekXOs2