В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян. Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, его зафиксировала камера наблюдения.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции, пострадавшие Александр Р., Александра В. и Максим М. были госпитализированы с ранениями в больницу. Их жизням в данный момент ничего не угрожает.

"По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хусейн Й.", - сообщил источник. Нападавшего уже задержали. Мотивы нападения на граждан России не сообщаются, но, по предварительным данным, задержанный страдает психическим расстройством и ранее неоднократно был судим.

Отмечается, что пострадавшие россияне не являются туристами и имеют вид на жительство Турции.