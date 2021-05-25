Инцидент со стрельбой произошел на территории Армении с участием перешедших на армянскую территорию военнослужащих ВС Азербайджана, сообщает "Интерфакс".

"25 мая в 14:20 произошел инцидент с применением огнестрельного оружия на приграничном участке населенного пункта Верин Шоржа в Гегаркуникской области частности, со стороны противника была произведена стрельба в направлении армянских постовых", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В результате перестрелки после открытого азербайджанскими военными огня погиб контрактник.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с нарушением государственной границы вооруженными силами Азербайджана.

Ранее во вторник миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Рустам Мурадов.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян предложил провести внеочередное заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба Совета безопасности Армении. Григорян 16 мая направил письмо таджикскому коллеге, председателю комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Насрулле Махмудзоде и представил ему материалы о проникновении подразделений ВС Азербайджана в приграничные районы Армении. Копия письма направлена генеральному секретарю ОДКБ Станиславу Засю.

Ранее во вторник миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и обстановку на армяно-азербайджанской границе обсудили и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Рустам Мурадов.