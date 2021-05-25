Следственный комитет Белоруссии назвал падение причиной возникновения травм головы у 50-летнего Витольда Ашурка. В ведомстве отметили, что просмотр записей с камеры наблюдения и опрос сотрудников колонии показал, что накануне осужденный упал и получил травмы в области лица

Следственный комитет Республики Беларусь / YouTube

Следственный комитет Белоруссии назвал падение причиной возникновения травм головы у 50-летнего Витольда Ашурка, который был признан правозащитниками политзаключенным. От полученных травм Витольд Ашурок скончался в колонии.

В ведомстве отметили, что просмотр записей с камеры наблюдения и опрос сотрудников колонии показал, что накануне осужденный упал и получил травмы в области лица. Так как ему стало хуже, были приняты меры по оказанию медпомощи. "Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации", - уточнили в СК.

Там также добавили, что вскрытие признаков криминального характера смерти не выявило, и для установления точной причины смерти сотрудники Госкомитета судебных экспертиз проводят комплексную судебную медэкспертизу. Витольд Ашурок был обнаружен в бессознательном состоянии 21 мая дежурным контролером колонии N17 в Шклове. По данным СК, к нему вызвали сотрудников медчасти учреждения и скорой, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось.

В СК добавили, что за месяц нахождения в колонии Ашурок допустил 12 нарушений порядка отбывания наказания, за что его перевели в помещение камерного типа.

Ашурок был членом партии БНФ ("Белорусский народный фронт") и координатором движения "За свободу". Его задержали 19 сентября 2020 года и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

17 мая в СМИ опубликовали отрывок из письма Ашурка, в котором он рассказал, что в шкловской колонии начали нашивать желтые бирки на одежду политических заключенных.

"Администрация издала приказ, чтобы на одежде были бирки желтого цвета, поэтому политических видно издалека", - написал активист. Он также отметил, что "опыт Второй мировой войны будет очень полезен в нашей среде", пишет "Новая газета".

Родственники оппозиционера не верят в официальную версию его гибели. По словам друзей семьи, тело Витольда Ашурка отдали с забинтованной головой, а родственникам ранее сообщили, что он умер от остановки сердца, пишет "Белсат". Однако, по словам жены Витольда, сердце у него было здоровое.

У Витольда Ашурка была "забинтована голова от макушки к носу, виден только рот", - рассказала "Белсату" подруга семьи Ольга Быковская, которая ездила забирать тело вместе с братом умершего. Как уточняет издание, родственники решили не делать дополнительных экспертиз, потому что не доверяют возможным результатам и не хотят затягивать похороны.

Ольга Быковская также сообщила DW, что повреждения были "странными", но "какие - непонятно, все под бинтами". "Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: "Ну, вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника", - добавила она.