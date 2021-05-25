Мировые авиакомпании начали приостанавливать полеты над Белоруссией

Фотобанк Moscow-Live / Тихонов Михаил Накануне вечером саммит ЕС принял политическое решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний в Евросоюз

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Финская авиакомпания Finnair приостанавливает полеты в воздушном пространстве Белоруссии до особого распоряжения. Об этом перевозчик сообщил в Twitter, добавив, что отказ от полетов над территорией Белоруссии приведет к удлинению полетов.

О приостановлении аналогичных полетов заявила и французская авиакомпания Air France. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства France-Presse. "Air France ознакомилась с выводами Европейского совета и приостанавливает до дальнейшего уведомления полеты своих самолетов в воздушном пространстве Белоруссии" - отметили в компании. Там добавили, что экипажи самолетов, находящихся в пути, получат изменения в планах полета.

Авиакомпания Singapore Airlines также изменила часть маршрутов своих рейсов, чтобы ее самолеты не пролетали над территорией Белоруссии. Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила запуск рейсов Алматы - Минск, который планировался на 31 мая, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Уведомления пассажирам об отмене рейса были направлены 20 мая. Однако причину отмены запуска рейса в Белоруссию Air Astana не уточняет.

Белорусская авиакомпания "Белавиа" в свою очередь отменяет полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года. "Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить. Приносим свои извинения пассажирам", - говорится на сайте компании. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных билетов). Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.

Накануне вечером саммит ЕС принял политическое решение о запрете полетов белорусских авиакомпаний в Евросоюз. Участники саммита обратились ко всем европейским авиакомпаниям с призывом прекратить полеты над Белоруссией в связи с "неприемлемыми действиями белорусского правительства" и арестом Романа Протасевича. В Евросоюзе действия белорусских властей считают "противоречащими базовым демократическим нормам и свободе слова", поскольку они подвергли опасности жизни европейских граждан на борту этого самолета и его экипаж.

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, выступая на саммите ЕС, заявил европейским лидерам о необходимости решительного и единого ответа Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии. "Вчерашние события, связанные с принудительной посадкой в Минске рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, беспрецедентно серьезны. Режим президента Лукашенко лишил свободы Романа Протасевича и его спутницу. Мы требуем их немедленного и безоговорочного освобождения и предоставления им возможности покинуть страну", - сказал глава Европарламента.

По его словам, "международное расследование, несомненно, необходимо для проверки того, была ли угроза воздушному транспорту и безопасности пассажиров со стороны суверенного государства и имело ли место нарушение Чикагской конвенции".

"Наш ответ должен быть решительным, незамедлительным и единым. Европейский союз должен действовать без колебаний и наказать виновных. Сегодня вы несете огромную ответственность за то, чтобы показать, что союз - не бумажный тигр", - подчеркнул Сассоли.

Лидеры стран ЕС выступили за введение новых санкций против Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске. В заявлении саммита ЕС отмечается, что Евросоюз также "призывает Совет принять дополнительные (санкционные) списки в отношении физлиц и юрлиц, причем - как можно скорее". Однако в заявлении не указывается, какие именно компании и физлица могли бы попасть под санкции ЕС. Кроме того, саммит ЕС призвал ИКАО срочно расследовать случившееся с самолетом Ryanair в Минске как "беспрецедентный и недопустимый инцидент".

Великобритания уже приостановила лицензию белорусской авиакомпании "Белавиа" на выполнение рейсов в Соединенное Королевство, а самолетам британских авиакомпаний будет запрещено летать над территорией Белоруссии. На действия Минска отреагирует и Украина.

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