Президент США пообещал принять меры против причастных к экстренной посадке самолета в Минске и аресту Протасевича

The White House / Flickr.com Принудительное перенаправление коммерческого рейса Ryanair в Минск и последующий арест Протасевича Байден назвал прямым нарушением международных норм

Жёлтые СЛИВЫ / t.me

Президент США Джо Байден поручил своей администрации предложить варианты привлечения к ответственности людей, причастных к экстренной посадке самолета Ryanair в Минске и последующему задержанию сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщается на сайте Белого дома.

Принудительное перенаправление коммерческого рейса Ryanair в Минск и последующий арест Протасевича Байден назвал прямым нарушением международных норм. "Этот возмутительный инцидент и видео, которое Протасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы. Соединенные Штаты вместе со странами всего мира призывают к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, несправедливо содержащихся под стражей режимом Лукашенко", - говорится в сообщении.

Байден также приветствовал призыв ЕС к целенаправленным экономическим санкциям и прочим мерам, и попросил свою команду разработать варианты по привлечению к ответу причастных к аресту Протасевича. Это будет сделано "в тесном сотрудничестве с ЕС, прочими союзниками и партнерами, а также международными организациями". "Я приветствую мужество и решимость белорусов, борющихся за основные права, в том числе журналистов <…> Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать народ Белоруссии в его борьбе", - заявил Байден.

Как говорится в другом сообщении Белого дома, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в связи с инцидентом провел переговоры с экс-кандидатом в президенты Белоруссии и лидером оппозиции Светланой Тихановской и пообещал, что США в сотрудничестве с ЕС "привлекут режим Лукашенко к ответу".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал немедленно освободить Протасевича и провести полное расследование обстоятельств посадки самолета. "Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь более 120 пассажиров, в том числе граждан США. Изначальные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полного расследования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске на борту самолета авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в белорусской столице. Протасевич направлялся из Афин в Вильнюс.

Самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00, но экипаж решил посадить самолет в Минске из-за сообщения о якобы имеющейся на борту бомбе. Пассажиров сняли с самолета и направили в аэропорт на повторный досмотр, во время которого Протасевич был задержан. Позже белорусский околовластный телеграм-канал "Желтые сливы" опубликовал видео с обращением Романа Протасевича из СИЗО. В кадре он говорит, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по делу об организации массовых беспорядков в Минске, при этом он часто моргает и на лице у него видны некие следы.