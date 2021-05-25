Администрация США не имеет информации, указывающей на то, что Россия причастна к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки. Аналогичную позицию заняли и в Берлине.

"У нас нет данных, указывающих на такую причастность", - сказала Джен Псаки на брифинге, отвечая на вопрос журналиста. Она отметила, что и ранее заявляла об отсутствии у США оснований подозревать РФ в причастности к инциденту, передает "Интерфакс".

"В этом плане ничего не изменилось", - подчеркнула Джен Псаки. Однако , по ее словам, посадка могла произойти с "молчаливого согласия России".

Власти Германии тоже не нашли доказательств причастности России к посадке в Минске самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем, передает РБК со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По словам канцлера, к такому выводу пришли европейские страны по итогам встречи их представителей в понедельник. "Вчера у нас не было никаких достоверных данных о роли России", - цитирует Меркель газета Handelsblatt. Канцлер также выразила намерение обсудить инцидент при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась. Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал, что Белоруссия заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Также стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он задержан. Вместе с ним задержали гражданку России Софию Сапегу.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске самолета Ryanair, потребовав освобождения Романа Протасевича.