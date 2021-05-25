Белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" опубликовал полуминутный ролик с россиянкой Софьей Сапега, задержанной после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Жёлтые СЛИВЫ / Telegram Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска, 23 мая 2021 года

Телеканал ОНТ / YouTube

Белорусский провластный телеграм-канал "Желтые сливы" опубликовал полуминутный ролик с россиянкой Софьей Сапега, задержанной после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

В этом видео София Сапега называет свои данные, гражданство и говорит, что проживает в Вильнюсе. Затем она признается, что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", "который публикует личную информацию сотрудников органов внутренних дел".

Администраторы канала, опубликовав видео, охарактеризовали Софию Сапега как участника экстремистской группировки.

Ранее стало известно, что суд в Белоруссии арестовал на 2 месяца россиянку Софию Сапега, летевшую с задержанным Романом Протасевичем. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на отца девушки Сергея Дудича.

Как сообщил адвокат Софии Сапега Александр Филанович, место содержания подозреваемой - СИЗО КГБ. Он добавил, что рассчитывает в среду получить у следователя разрешение на посещение подзащитной. Адвокат не смог рассказать, по какой статье задержали девушку, так как с него взяли подписку о неразглашении.

Софии Сапега предъявлено обвинение в совершении уголовно-наказуемого деяния. Следствие ведет Главное следственное управление Следственного комитета Белоруссии.

23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась. Советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вечёрко сказал, что Белоруссия заставила самолет изменить курс, подняв в воздух истребитель МиГ-29.

Также стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич (оба канала внесены Минском в список экстремистских). Он задержан. Вместе с ним задержали гражданку России Софию Сапегу.

По данным Литвы, в самолете находился 171 пассажир, из них 94 - граждане Литвы, 11 греков, девять французов, а также белорусы, поляки, румыны, немцы, латыши, россияне, граждане Грузии и других стран. В воскресенье вечером самолет вернулся из Минска в Вильнюс.