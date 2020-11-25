Голландский суд частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе военнослужащих 53-й зенитно-ракетной бригады РФ в качестве свидетелей по делу рейса MH17, который, по версии обвинения, был сбит ракетой ЗРК "Бук" в 2014 году над территорией Донбасса

CourtMH17 (@CourtMH17) / Twitter Олег Пулатов

RTL Nieuws / YouTube

Голландский суд частично удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова о допросе военнослужащих 53-й зенитно-ракетной бригады РФ в качестве свидетелей по делу рейса MH17, который, по версии обвинения, был сбит ракетой ЗРК "Бук" в 2014 году над территорией Донбасса. Соответствующее решение о допросе военных огласил в среду председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс. При этом суд отказался рассматривать альтернативные версии авиакатастрофы, передает ТАСС.

"Суд считает необходимым частично гарантировать данное ходатайство, - отметил он. - Допрос членов 53-й зенитно-ракетной бригады РФ является важным, чтобы узнать, были ли они вовлечены в транспортировку ЗРК "Бук". Это требование представляется целесообразным".

Стейнхейс обратил внимание, что РФ ранее отказывала в запросах на оказание юридической помощи, однако он не исключил, что ситуация может поменяться, если запрос будет направлен от обвиняемого или его защиты.

Окружной суд Гааги также отклонил ходатайства защиты обвиняемого Олега Пулатова о проведении расследования альтернативных версий крушения рейса MH17. По словам Стейнхейса, "данное ходатайство должно быть отклонено". В качестве основания для этого судья обратил внимание на то, что если прокуратуре не удастся доказать основную версию событий, это приведет к автоматическому оправданию обвиняемого. Требования о проведении расследований альтернативных версий были озвучены в ходе слушаний в июне. В начале июля суд отложил вынесение решений по данному вопросу.

В ходе слушаний 3-5 ноября защита обвиняемого Олега Пулатова подала ряд ходатайств на проведение дополнительных расследований. В них требовалось допросить ряд экспертов и свидетелей, которые ставят под сомнение основную версию трагедии, заключающуюся в том, что Boeing был якобы сбит ополченцами Донецкой народной республики из ЗРК "Бук" с поля под поселком Первомайский. Прокуратура, в свою очередь, заявила о необходимости отклонения всех этих требований за исключением одного - допроса в качестве свидетеля Сергея Дубинского, также проходящего обвиняемым по делу.

"Показания Дубинского, озвученные в видеоинтервью, которое он дал Bonanza media, воспроизведенном на прошлом заседании, убедили суд в его готовности и желании сотрудничать со следствием. Поэтому его допрос будет одобрен", - констатировал Стейнхейс. Судья также одобрил приобщение к делу его интервью, но указал на необходимость наличия профессионального перевода на голландский.

"Что касается [Александра] Семенова (предполагаемого участника транспортировки ЗРК "Бук". - Прим. ТАСС), тут все иначе. Прокуратура подчеркивает, что хотела заслушать его ранее, но ей не удалось добиться этого. Запрос, адресованный украинским властям, не позволил установить его местонахождение. Поэтому мы придерживаемся мнения, что Семенова невозможно допросить, и это ходатайство должно быть отклонено", - добавил судья.

Сергей Дубинский дал интервью платформе Bonanza Media, в котором обвиняемый по делу говорит, что не имеет никакого отношения к крушению и что готов дать показания на полиграфе и ответить на все вопросы следствия, касающиеся крушения рейса MH17. При этом он выдвигает два условия: что интервью будет проходить на территории России и что вопросы ему будут предоставлены заранее, чтобы убедиться, что они имеют отношение исключительно к трагедии. Видеозапись его беседы с журналистом была продемонстрирована на слушаниях в ноябре.

Окружной суд Гааги также считает важным допросить Олега Пулатова, в связи с чем предлагает ему лично предстать перед судьями. Ранее защита предложила суду представить свои вопросы в письменной форме, чтобы зачитать их Пулатову, который даст на них ответы. После этого, по словам адвокатов, запись ответов могла быть передана суду.

"У суда много вопросов к Пулатову, - отметил Стейнхейс. - Суд считает важным допросить обвиняемого. С учетом этого мы приглашаем [его] предстать перед судьями в присутствии защиты и представителей прокуратуры. Это нормальная судебная процедура. Суд не будет направлять вопросы в письменной форме".

Окружной суд Гааги подтвердил возможность привлечь представителя российской компании "Алмаз-Антей" в качестве эксперта со стороны защиты для проверки утверждений следствия о крушении Boeing на Украине в июле 2014 после поражения ракетой ЗРК "Бук". "Суд ранее уже принял промежуточное решение, в котором попросил прокуратуру назначить представителя "Алмаз-Антей" экспертом и допросить его о том, насколько вероятно, что характер повреждений на обломках указывает именно на поражение ракетой "Бук". Поэтому суд больше не будет назначать других новых экспертов", - сказал Стейнхейс.

В то же время он отклонил ходатайство защиты о назначении еще одного эксперта по фамилии Бидеман для осмотра реконструкции останков самолета и составления соответствующего отчета. Судья пояснил, что не располагает информацией, подтверждающей его компетентность в этой области. Он, однако, допустил, что "если защита не имеет возможности найти другого эксперта, и если адвокаты настаивают на его компетентности", то они могут взять его с собой для изучения обломков самолета и передать его выводы судебному следователю, который затем допросит его.

Суд подчеркнул, что не намерен тормозить ход разбирательства, возвращаясь к ходатайствам защиты. "Адвокаты подали очень много ходатайств о проведении дополнительных расследований, - обратил внимание судья. - Многие ходатайства повторялись, многие были преподнесены под новыми заголовками или по новым основаниям. Суд рассмотрел все эти требования. Не исключено, что какие-то ходатайства были упущены из внимания. В таком случае суд считает необходимым отказать в их удовлетворении, поскольку они недостаточно обоснованы, не имеют отношения к делу или излишни".

Следующее заседание по делу обвиняемого Олега Пулатова состоится 1 февраля 2021 года. Тогда же продолжится рассмотрение дел трех других обвиняемых с учетом того, что процесс над ними проходит заочно, и никто не представляет их интересы в суде.

"Дело MH17"

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук". В ходе расследования эти подозрения подтвердились.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и отставному полковнику ФСБ Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителю, командиру разведгруппы и генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый", его заместителю полковнику Олегу Пулатову, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле - полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым. В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

В середине ноября 2019 года Международная следственная группа опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения на территорию Украины пророссийских вооруженных формирований, воюющих под флагами ДНР и ЛНР, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Были обнародованы и показания свидетеля, из которых следовало, что рядом с "Буком", из которого выпустили ракету по лайнеру, находились сотрудники ФСБ.