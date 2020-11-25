Шотландия первой в мире приняла закон о бесплатных гигиенических средствах для период менструации. Согласно документу, единогласно одобренному парламентом 24 ноября, правительство должно разработать общенациональную схему, гарантирующую бесплатный доступ к прокладкам и тампонам.

Получить их можно будет в общественных зданиях, включая школы и университеты. "С гордостью голосую за этот новаторский закон, который делает Шотландию первой страной в мире, которая предоставляет бесплатные гигиенические средства для всех, кто в них нуждается", - написала в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Автора законопроекта Моника Леннон объяснила, что считает прокладки и тампоны предметами первой необходимости, однако до сих пор не все девушки и женщины могли позволить себе эти средства гигиены во время менструации. Закон также нацелен против стигматизации месячных. Согласно исследованиям, почти три четверти (71%) подростков в возрасте от 14 до 21 года стесняются покупать средства гигиены, пишет ВВС. А почти половина опрошенных девочек пропускали школу из-за менструации.

По данным благотворительной организации Plan International UK, около 10% девушек в Великобритании не могут позволить себе прокладки или тампоны, а 19% перешли на менее подходящий продукт из-за высокой стоимости этих товаров. Согласно подсчетам, в среднем одна женщина тратит за свою жизнь 4800 фунтов стерлингов на средства гигиены (больше 485 тысяч рублей).