В порту Эш-Шукайк в Саудовской Аравии, вблизи границы с Йеменом, подорвался на мине и получил повреждение корпуса греческий нефтяной танкер. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию по вопросам морской безопасности Ambrey.

Позднее информацию о повреждении коммерческого судна подтвердила возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция, которая противостоит действующим в Йемене проиранским повстанцам-хуситам. Коалиция назвала ущерб судну после поражения шрапнелью незначительным. Сам инцидент, произошедший на побережье Красного моря, Эр-Рияд расценил как теракт, отмечает радио "Свобода".

О пострадавших на борту танкера Agrari, который ходит под флагом Мальты, а также о разливе нефтепродуктов не сообщается. "У нас никто не пострадал. Нет ни разлива (нефтепродуктов. - Прим. NEWSru.com), ни загрязнения. Судно в хорошем состоянии, все в порядке", - сказали в афинской судоходной компании TMS TMS Tankers, которой принадлежит танкер. Корпус судна получил пробоину на метр выше ватерлинии.

На борту танкера в момент взрыва было 25 членов команды, в том числе 7 граждан Греции, передает Al Jazeera.

За последнее время было несколько инцидентов, имеющих отношение к безопасности саудовской нефтяной инфраструктуры. В понедельник хуситы взяли на себя ответственность за удар крылатой ракетой по распределительной станции компании Saudi Aramco в городе Джидда.

На следующий день возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила об уничтожении пяти морских мин, предположительно установленных хуситами в южной части Красного моря. А две недели назад хуситы пытались атаковать плавучую платформу, принадлежащую терминалу нефтепродуктов "Джазан". Тогда военным коалиции удалось перехватить и уничтожить два катера-брандера, начиненных взрывчаткой.

Арабская коалиция воюет в Йемене с хуситами с марта 2015 года.