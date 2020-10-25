Ли Гон Хи

Фото: Republic of Korea / flickr.com Недостатки Samsung Ли Гон Хи видел в слабости корейской корпоративной культуры, в которой упор делался на авторитарный стиль руководства. Он ввел концепцию "нового управления", в рамках которой подчиненные могли указывать своим начальникам на ошибки

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Председатель южнокорейской корпорации Samsung Ли Гон Хи скончался в сеульской больнице, сообщило агентство Yonhap. У Ли Гон Хи были проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Он умер в 78 лет. Samsung недавно стал 6-м самым дорогим брендом в мире.

"Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о "новом управлении" стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. <...> Его наследие будет вечным", - говорится в заявлении Samsung.

Ли Гон Хи был сыном основателя Samsung Group Ли Бён Чхоля и возглавил компанию вскоре после его смерти в 1987 году. В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу в Samsung. Он назвал компанию "второсортной" по мировым стандартам и призвал каждого сотрудника "изменить все, кроме жены и детей".

Недостатки Samsung Ли Гон Хи видел в слабости корейской корпоративной культуры, в которой упор делался на авторитарный стиль руководства. Он ввел концепцию "нового управления", в рамках которой подчиненные могли указывать своим начальникам на ошибки.

При нем Samsung превратился из локального производителя во всемирно известный концерн.

В последнее время концерном из-за болезни Ли Гон Хи фактически руководил его сын Ли Джэ Ён, который и является возможным преемником отца.