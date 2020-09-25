Число летальных исходов впоследствии заражения коронавирусной инфекцией к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн, заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас число умерших во всем мире приближается к миллиону

World Health Organization (WHO) / YouTube "Пока мы не сделаем это, эти цифры, о которых вы говорите не просто могут оказаться реальными, но, к сожалению, очень вероятными", - допустил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга ВОЗ

World Health Organization (WHO) / YouTube

Число летальных исходов впоследствии заражения коронавирусной инфекцией к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн, заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сейчас число умерших во всем мире приближается к миллиону, сообщает Reuters.

"Пока мы не сделаем это, эти цифры, о которых вы говорите не просто могут оказаться реальными, но, к сожалению, очень вероятными", - допустил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга ВОЗ.

По его словам, этот показатель может быть даже выше, если страны не будут принимать меры по сдерживанию пандемии.

По данным университета Джонса Хопкинса на 20:00 московскому времени, во всем мире зафиксировано 984 590 жертв. Лидером являются США, где скончались 203 047 пациентов, в тройке также Бразилия и Индия. Россия занимает 12 место.

По данным оперативного штаба, в России продолжается ежедневный рост числа зараженных: 25 сентября в стране от коронавируса умерли 20 056 человек, это число достигло максимума с июня.

В Москве в пятницу мэр Сергей Собянин вернул часть ограничений: людей старше 65 лет и москвичей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать самоизоляцию дома, но прогулки разрешили. Днем ранее Собянин призвал бизнес вернуть сотрудников на удаленную работу.