Olaf Kosinsky / wikimedia.org Глава Минэкономики ФРГ Питер Альтмайер высказался против остановки строительства газопровода "Северный поток 2"

Olaf Kosinsky / wikimedia.org

Глава Минэкономики ФРГ Питер Альтмайер высказался против остановки строительства газопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным, указав, что считает проблематичным ставить под сомнение проекты, которые заложены на многие десятилетия". Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt.

По словам министра, это не означает, что ситуация с Навальным "может быть оправдана". Однако газ, который предполагается транспортировать по "Северному потоку 2", предназначен не только для Германии, но и для многих стран ЕС, поэтому возможные последствия остановки строительства необходимо обсуждать с партнерами. Министр также скептически высказался в отношении ужесточения санкций против России в связи с делом Навального, указав, что санкции против России часто затрагивают и бизнес-отношения германских и европейских компаний. В случае же отказа от дальнейшего строительства газопровода частные инвесторы больше не будут готовы участвовать в таких проектах.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявила, что отравление оппозиционера не стоит увязывать с газовым проектом. Министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц также не видит угрозы в "Северном потоке 2". По его словам, это частный экономический проект, не дающий повода для санкций против него.

Между тем международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) приняла решение не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода "Северный поток-2". Это решение еще больше осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводный газопровод.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены создать коалицию, призванную помешать строительству "Северного потока-2". По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" "подвергает опасности Европу, потому что делает ее зависимой от российского газа и подвергает опасности Украину".

"Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке, будь то из-за того, что случилось с Алексеем Навальным, или из-за проблем безопасности, которые возникнут в результате зависимости от российского газа", - подчеркнул госсекретарь США.

Президент США Дональд Трамп также высказался за отказ от "Северного потока 2" в ответ на отравление боевым веществом "Новичок" лидера российской оппозиции Алексея Навального. Он отметил, что и ранее выступал против этого проекта. По словам Трампа, он возмущен тем, что "Германия заключает сделку, согласно которой будет платить России миллиарды долларов, а при этом мы должны защищать Германию как раз от России".