Pixabay.com ЕС пригрозил России новыми санкциями за конфликт на Украине, строительство Керченского моста и атаку на бундестаг

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В понедельник, 28 сентября, Комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка индивидуальных санкций против России, связанных с конфликтом на Украине. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в ЕС.

Он пояснил, что в повестке комитета постпредов стран ЕС на понедельник значится "возможный пункт" о новых списках в рамках действующих ограничительных мер "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Для утверждения нового списка может быть запущена письменная процедура.

"Как видите, пункт обозначен как возможный, на данном этапе неизвестно, будет ли он подтвержден", - добавил европейский источник.

Кроме того, Европейский союз вскоре одобрит введение санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста, решение о которых блокировалось Кипром. Об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси все еще заблокированы, но, по крайней мере, есть определенный прогресс, поскольку санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, будут одобрены в ближайшие недели", - написал Джозвяк.

Напомним, в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста. В документе указаны такие организации, как АО "Институт Гипростроймост", ПАО "Мостотрест", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Стройгазмонтаж-Мост". Ограничительные меры в отношении них связаны с участием в строительстве моста. При этом для последних трех "отягчающим обстоятельством" стал тот факт, что все они, по данным ЕС, принадлежат Аркадию Ротенбергу, который числится в черном списке ЕС с июля 2014 года. Ранее члены семьи Ротенбергов были включены в расширенный санкционный список, принятый в отношении РФ властями Украины.

Еще одно предприятие - судостроительный завод "Залив" - попало под ограничения за участие в строительстве железной дороги к мосту через Керченский пролив, в то время как АО "ВАД" - за то, что является основным подрядчиком строительства трассы "Таврида" в Крыму, а также автомобильной дороги через Керченский мост и подъездных путей к нему.