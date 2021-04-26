В Италии в рамках антимафиозной операции арестованы почти 100 человек

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Почти 100 человек были арестованы в итальянском городе Бари в ходе масштабной операции правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью, сообщили РИА "Новости" представители карабинеров.

Операция под кодовым названием "Вихрь мистраля" была проведена совместными усилиями спецподразделений полиции и карабинеров при координации местного Управления по борьбе с мафией. Главный удар правоохранителей был направлен на могущественный мафиозный клан "Стришульо", который контролирует практически всю криминальную деятельность в городе Бари и одноименной провинции.

Арестованы 96 человек, еще трое находятся под домашним арестом. Всем им предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, торговле наркотиками, вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении и ношении оружия и других преступлениях. Всего же под следствием по данному делу находятся 147 человек.

Аресты стали результатом длительного расследования, в рамках которого были детально установлены и задокументированы преступная иерархия и методы действия гангстеров по контролю над территорией с 2015 года по настоящее время. Примечательно, что некоторым мафиози, проходящим по данному делу, повестки об аресте были вручены в тюрьме, где они уже отбывают наказания за другие преступления.

Подробности операции будут обнародованы в 11.00 (12.00 мск) в ходе специальной пресс-конференции, которая состоится в так называемом "бункере Битонто" - здании суда Бари, находящемся в окрестностях города. Перед журналистами выступят представители руководства Национальной прокуратуры по борьбе с мафией.

Несмотря на то, что многие "крестные отцы" итальянской мафии находятся в тюрьмах, она по-прежнему могущественна. Итальянская мафия держит в руках рынок наркотиков, контрабанды сигарет и оружия, а также продолжает контролировать многие важные секторы экономики страны и влиять на политику, особенно на юге Италии. Ежегодный доход мафиозных кланов оценивается более чем в 50 миллионов евро.

В Италии существуют пять основных мафиозных объединений. На Сицилии - коза ностра, в области Калабрия - ндрангета, в Неаполе и его окрестностях действует каморра, а на острове Сардиния - "Сакра корона унита". Кроме этого, в области Апулия есть криминальная организация, называемая просто "Мафия".